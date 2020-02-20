Mercedes, yenilikçi "DAS" sisteminin yasallığından emin!

Mercedes'in araç üstü kamerasından çekilen görüntülerde, Lewis Hamilton'ın virajlarda ve sonrasında direksiyonu ileri geri hareket ettirebildiği görüldü.

Sistemin çalıştığı esnada ön tekerlek açılarının değiştiği dikkatlerden kaçmadı. Bu sistem teoride virajlarda daha fazla yere basma gücü, düzlükte ise hızlı olmayı sağlıyor.

Barcelona'da bu konuyu değerlendiren Allison, yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını ve buna DAS (Dual Axis Steering) "Çift Akslı Direksiyon*" adını verdiklerini söyledi.

Allison, "Araçta, özgün bir fikir olan sisteme sahibiz. Ona bir isim verdik. İlginizi çekecekse, ona DAS diyoruz."

"Bu pilotun direksiyon hareketine ekstra bir boyut kazandırıyor ve sene içerisinde bunun faydalı olacağına inanıyoruz."

"Ancak tabii ki bunu nasıl kullanıyoruz, neden kullanıyoruz bunu kendimize saklayacağız." dedi.

Sistemin legalliği, araç üstü görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla sorgulandı ancak Allison, FIA'nın sistemden haberdar olduğunu açıkladı.

Allison, "Bu FIA için yeni bir haber değil. Bir süredir bu sistem hakkında onlarla görüşüyorduk."

"Kurallar direksiyon sistemlerinde neye izin verildiği konusunda çok açık. Sistemin tüm gereksinimlere uyduğu konusunda eminiz." dedi.

Sistemi deneyen Hamilton, nasıl çalıştığını anlamaya çalıştığını ve güvenlik konusunda herhangi bir endişesinin olmadığını söyledi.

Hamilton, "Güvenlik açısından hiç sorun yoktu. FIA bu projeye onay verdi. Benim için takımımın zirvede kalmak için yenilikçi olmaya devam etmesi gerçekten cesaret verici."

"Tüm bunlar takım içerisinde çalışan harika zihinler sayesinde oluyor. Umarım sistem çalışır." dedi.

Allison, Mercedes W11 üzerindeki yenilikçi tek çözümün DAS olmadığını, bu sistemin yeni sistemlerden sadece birisi olduğunu vurguladı.

*(Dual Axis Steering)'in Türkçe çevirisi için "Çift Akslı Direksiyon*"'dan daha iyi bir öneriniz varsa, ilerleyen haberlerde onu kullanmamız adına yorumlarda belirtebilirsiniz.

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