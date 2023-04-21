Mercedes yeniden yapılanmaya gitti, Allison ve Elliott rolleri değiştiler!

Takımın F1 gridinin önüne dönmesine yardımcı olmak için yaptığı bir dizi değişikliğin bir parçası olarak, Allison yeniden teknik direktör rolüne getirilirken Elliott Baş Teknik Sorumlu pozisyonuna geçirildi.

Allison'ın ilk olarak CTO pozisyonuna geçmesinden 20 ay sonra gelen bu cesur değişiklik, Elliott'ın sahip olduğu becerilerin teknik direktör olarak pozisyonuna pek uygun olmadığı sonucuna varmasıyla başladı.

2023 sezonuna zorlu bir başlangıcın ardından takımın biraz vicdan muhasebesi yapmasıyla Elliott, takımın Allison'la rol değiştirmelerinin daha iyi olacağı konusunda hemfikirdi.

Bu değişiklik hakkında konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Bu süreç, sürecin sahibi olan Mike Elliott tarafından yönetildi."

"Bu yüzden rolleri değiştirdik. Mike, parlak bir bilimsel zihne sahip olduğu için CTO olarak yükseltildi. Ve James Allison, Mike'a rapor vererek teknik direktör pozisyonuna geri döndü." dedi.

Allison'ın CTO olarak önceki rolü, haftada yalnızca üç gün çalıştığı anlamına gelirken, Elliott tam zamanlı çalışacak. Ayrıca Allison'ın CTO olarak çalıştığı America's Cup (yelkenli) projesine belirli bir düzeyde katılım sağlayacağı da anlaşıldı.

Wolff, Elliott'ın Allison'ın araç için daha fazla uygulamalı sorumluluğun olduğu teknik direktör rolü için çok daha uygun olduğuna ve kendisinin daha geniş organizasyonel teknik gelişmelere odaklanmasının onun için avantajlı olacağına inandığını söyledi.

Wolff, "Mike'ın değerlendirmesi ve iç gözlemi gerçekten takdire şayan. O, James'le birlikte sahada bir gladyatörümüzün olduğunu, askerlerin onun için ve onunla birlikte savaşacaklarını düşünüyor."

"Mike, olaylara yaklaşım tarzının, beceri setinin, organizasyonun teknik yeteneklerden insan yeteneklerine ve uzun yıllar başarılı olabilecek yapıyı bir araya getirmeye, ileriye dönük olarak geliştirilmesinde en iyi şekilde kullanıldığı sonucuna vardı."

"Bu, gelecek nesle sürdürülebilir bir şekilde başarılı olabilecek bir yapı yaratmakla ilgili. Teknik gelişmelerde, yapay zekada ve makine öğreniminde büyük değişiklikler görüyoruz."

"Aynı zamanda, modern bir Formula 1 takımının nasıl organize edileceğine ve yapılandırılacağına bakarak, Ne tür yenilikler getirilebilir?"

Mike Elliott, Technical Director, Mercedes-AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Mike orada kendini çok ince noktada görüyor ve o, açıkçası süper yetenekli bir mühendis, çok güvenilir ve organizasyonda saygı görüyor. En kıdemli insanlar için bir koç ve idman partneri olacak."

"Aslında Mike'ın bu rolü üstlenmek için bu kararı tek başına alması ve hem kendisinin hem de James'in bu sonuca varması için çok mutluyum, çünkü ikisinin de dehasına sahibiz." dedi.

Allison ve Elliott'un pozisyon değiştirmesinin yanı sıra Mercedes, takımı bütçe sınırı ortamına daha iyi uyarlamak için kıdemli tasarımcılarının iş profillerini de değiştirdi.

Wolff, "Baş tasarımcı olarak John Owen, bütçe sınırı altında çok farklı bir iş profiline sahipti çünkü bir araç tasarlamanın yaratıcı kısmına ek olarak, bununla birlikte gelen bir ton fazladan iş var."

"Olan şey, baş tasarımcının bir bütçe üst sınırı yöneticisi olmasıydı."

"Dolayısıyla rolü paylaştık. John baş tasarımcı olarak kalıyor ancak [vekili] Giacomo Tortora'yı mühendislik direktörü olması için görevlendirdik."

"Bu, John'un araç tasarımının ayrıntılarına konsantre olabileceği ve Giacomo'nun tasarım ofisi ve organizasyonel gelişimle ilgilenebileceği anlamına geliyor." dedi.

Mercedes şu anda lider olan Red Bull ile arasındaki farkı kapatmasına yardımcı olacağını umduğu bir dizi güncelleme üzerinde çalışıyor. Araçta yapılacak değişiklikler, sidepod konseptinin yenilenmesini içerecek.

Wolff, Allison'ın teknik direktör olarak geri dönmesine karşı takımın mevcut gelişim yönünü sürdüreceğini söyledi.

"Artık doğru olduğuna inandığımız bir yolumuz var. Sadece farklı kişilikler ve farklı bir yönetim yapısı var." dedi.