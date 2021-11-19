Mercedes: "Yeniden inceleme talebi, Verstappen'e ceza aldırmak için değildi"

Dünya şampiyonu takım, geçtiğimiz hafta sonu Interlagos'ta liderlik için mücadele ederken Hamilton'ı dışarı ittiği için Verstappen'i inceleme altına almama kararını, FIA'nın yeniden değerlendirmesini istedi.

Ancak FIA, Verstappen'in araç üstü görüntüleri de dahil olmak üzere yeni kanıtlar sunulmasına rağmen, Mercedes'in isteğini reddetti ve böylece olay kapanmış oldu.

Nihai karar açıklanmadan önce konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, incelemenin arkasındaki ana motivasyonun, Verstappen'e ceza aldırmaya çalışmak olmadığını açıkladı.

Bunun yerine, FIA'nın Verstappen'in sürüşüyle ilgili kararının ceza verilen diğer olaylarla tutarsız olduğu için, yarış kuralları hakkında biraz netlik elde etmekle ilgiliydi.

Wolff, “Bu daha çok prensip ve felsefeyle ilgili."

"Eğer bu şekilde kalırsa, dışarıdan geçiş yapmak artık neredeyse imkansız olacak çünkü iç kısım virajı tamamen kontrol edecek."

"Şimdi durum zaten bu. Ancak daha önce yanınızda bir araç olduğunda, bir araç genişliği bırakmanız gerekiyordu ve [artık] durum böyle değil."

"Bu yüzden sadece sonuna kadar götürmek, bununla ilgili bir karar vermek ve gerekirse son birkaç yarışta buna uyum sağlamak istiyoruz. Bazı sürücülerin de aslında aynı fikirde olduğunu görebilirsiniz.”

"Yarışın sonuçlarıyla bu durum daha çok fark ediliyor ve bu konuda çok güçlü bir fikrim var."

"Önümüzdeki birkaç yarışta neler olup bittiğini anlamak gerçekten önemli. Çünkü bu şampiyonanın, tekrar hakemler odasında bitebilecek son derece tartışmalı bir durumla ve sonrasında da birçok zıtlaşmayla sonuçlanmasını istemiyoruz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Wolff, diğer sürücüleri pist dışına itmek konusunda nelere izin verilip verilmediğine dair netlik kazanmanın, dünya şampiyonasının mahkemelerde karara bağlanmasını engellemek için temel kuralların belirlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

"Suudi Arabistan ya da Abu Dhabi'den sonra, takımlardan biri haksızlığa uğradığını hissettiği için hakemler odasına ya da Uluslararası Temyiz Mahkemesi'ne gitmek istemiyoruz. Bu yüzden şampiyonanın kurallarının şimdi tartışılması gerekiyor.