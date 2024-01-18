Mercedes: "Yeni W15'te, aracın arkasındaki denge problemi çözüldü"

Alman üretici, Lewis Hamilton ve George Russell'ın bu sezon Red Bull'a karşı mücadele etmesini sağlamasını umduğu yeni bir araç konsepti üzerinde çalışıyor.

Teknik direktör James Allison, başarı şanslarının tamamen Avusturyalı ekibin ne kadar ilerleme kaydettiğine bağlı olduğunu bilse de, W15 hakkında gördükleri bazı olumlu işaretlere dikkat çekti.

Motorsport.com'a konuşan Allison, simülatörden gelen bazı umut verici veriler ışında, takım içindeki güven seviyesiyle alakalı şunları söyledi: "Yılın bu zamanında endişelenmekten, heyecanlanmaktan ve korkmaktan başka bir şey hissetmezsiniz!"

"Bunlar her zaman hissettiğiniz duygular ve bu kadar iyi performansla geçen bir yılın ardından Red Bull kampının bile yatağında rahat uyuyamadığını tahmin edebiliyorum çünkü kimse diğerlerinin ne yapacağını bilmiyor."

"Fakat aracımızın arka tarafıyla ilgili agresif karakteristiğin biraz daha dostane hale geldiği ve aracın yol tutuşunun eskisine nazaran bizi biraz daha mutlu edecek bir seviyede olacağı konusunda umutluyuz."

"Bunların hepsi simülasyon aşamasında görülen şeyler olsa da, bazı kazanımlar elde ettiğimize inanmak için makul gerekçelerimiz var."

W14'ü zorlu bir araç yapan yol tutuş sorunlarının yanı sıra daha fazla yere basma gücü ve güç bulmayı içeren diğer hedefler de takımın odak noktaları arasındaydı.

Allison, "Yol tutuşun yanı sıra, aracı daha hafif hale getirmek, daha fazla yere basma gücü bulmak ve mevcut kurallar altında yapabilecek değişiklikler doğrultusunda, güç ünitesi tarafında bir miktar artış elde etmeyi ummak gibi tüm normal gelişim hedeflerine sahiptik."

"Bunun yeterli olup olmadığını zaman gösterecek. Fakat yine de ilginç olacak çünkü sorun olduğunu bildiğimiz bazı şeyler gördük. Bu sorunların nedenlerin anlayıp, bunları düzelttik. Bu teşhiste ne kadar isabetli olduğumuzu görmek ilginç olacak." dedi.

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG

Allison, Red Bull'un 2023'e damgasını vurmasına rağmen, performans avantajını koruyacağına kesin gözüyle bakmıyor.

Mercedes'in performans durumunu değerlendirmek için çok erken olsa da, F1'in yeni zemin etkisi kurallarının, Avusturyalı ekibin gelişim oranını azaltacağını düşünüyor.

"Yeni araçta iyi bir iş çıkarmış olmayı ve geçen yıl görülen bazı eksiklikleri gidermiş olmayı umuyoruz."

"Aklımızın bir köşesinde duran bir başka şey, kuralların bu araçların ortaya koyacağı performans konusunda çok daha net bir üst sınıra sahip olması."

"Eski nesil araçlara kıyasla çok daha net bir üst sınır var; eski nesil araçlara ne kadar sevgi gösterirseniz ve ne kadar emek harcarsanız o kadar hızlanıyorlardı, görünüşe göre bunun sonu yoktu."

"Geçen yılın başından sonuna kadar bakarsanız, Red Bull'un hakimiyeti netti ve hatta son yarışa kadar hiç savunmasız görünmüyorlardı."

"Yine de daha büyük resme bakarsanız, bunun yavaş yavaş yakınlaşan bir grid olduğunu görürsünüz."