Mercedes: "Yeni W15'te, aracın arkasındaki denge problemi çözüldü"
Mercedes teknik direktörü James Allison, W15 Formula 1 aracıyla, geçen yıl takımın ilerleme kaydetmesini engelleyen arka taraf problemlerini çözdüklerini açıkladı.
Alman üretici, Lewis Hamilton ve George Russell'ın bu sezon Red Bull'a karşı mücadele etmesini sağlamasını umduğu yeni bir araç konsepti üzerinde çalışıyor.
Teknik direktör James Allison, başarı şanslarının tamamen Avusturyalı ekibin ne kadar ilerleme kaydettiğine bağlı olduğunu bilse de, W15 hakkında gördükleri bazı olumlu işaretlere dikkat çekti.
Motorsport.com'a konuşan Allison, simülatörden gelen bazı umut verici veriler ışında, takım içindeki güven seviyesiyle alakalı şunları söyledi: "Yılın bu zamanında endişelenmekten, heyecanlanmaktan ve korkmaktan başka bir şey hissetmezsiniz!"
"Bunlar her zaman hissettiğiniz duygular ve bu kadar iyi performansla geçen bir yılın ardından Red Bull kampının bile yatağında rahat uyuyamadığını tahmin edebiliyorum çünkü kimse diğerlerinin ne yapacağını bilmiyor."
"Fakat aracımızın arka tarafıyla ilgili agresif karakteristiğin biraz daha dostane hale geldiği ve aracın yol tutuşunun eskisine nazaran bizi biraz daha mutlu edecek bir seviyede olacağı konusunda umutluyuz."
"Bunların hepsi simülasyon aşamasında görülen şeyler olsa da, bazı kazanımlar elde ettiğimize inanmak için makul gerekçelerimiz var."
W14'ü zorlu bir araç yapan yol tutuş sorunlarının yanı sıra daha fazla yere basma gücü ve güç bulmayı içeren diğer hedefler de takımın odak noktaları arasındaydı.
Allison, "Yol tutuşun yanı sıra, aracı daha hafif hale getirmek, daha fazla yere basma gücü bulmak ve mevcut kurallar altında yapabilecek değişiklikler doğrultusunda, güç ünitesi tarafında bir miktar artış elde etmeyi ummak gibi tüm normal gelişim hedeflerine sahiptik."
"Bunun yeterli olup olmadığını zaman gösterecek. Fakat yine de ilginç olacak çünkü sorun olduğunu bildiğimiz bazı şeyler gördük. Bu sorunların nedenlerin anlayıp, bunları düzelttik. Bu teşhiste ne kadar isabetli olduğumuzu görmek ilginç olacak." dedi.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG
Allison, Red Bull'un 2023'e damgasını vurmasına rağmen, performans avantajını koruyacağına kesin gözüyle bakmıyor.
Mercedes'in performans durumunu değerlendirmek için çok erken olsa da, F1'in yeni zemin etkisi kurallarının, Avusturyalı ekibin gelişim oranını azaltacağını düşünüyor.
"Yeni araçta iyi bir iş çıkarmış olmayı ve geçen yıl görülen bazı eksiklikleri gidermiş olmayı umuyoruz."
"Aklımızın bir köşesinde duran bir başka şey, kuralların bu araçların ortaya koyacağı performans konusunda çok daha net bir üst sınıra sahip olması."
"Eski nesil araçlara kıyasla çok daha net bir üst sınır var; eski nesil araçlara ne kadar sevgi gösterirseniz ve ne kadar emek harcarsanız o kadar hızlanıyorlardı, görünüşe göre bunun sonu yoktu."
"Geçen yılın başından sonuna kadar bakarsanız, Red Bull'un hakimiyeti netti ve hatta son yarışa kadar hiç savunmasız görünmüyorlardı."
"Yine de daha büyük resme bakarsanız, bunun yavaş yavaş yakınlaşan bir grid olduğunu görürsünüz."
Son Haberler
Watson: "Verstappen bir pilot, Hamilton ise bir marka"
Watson: "Verstappen bir pilot, Hamilton ise bir marka" Watson: "Verstappen bir pilot, Hamilton ise bir marka"
Porsche'nin Formula 1'e olan ilgisi sürüyor
Porsche'nin Formula 1'e olan ilgisi sürüyor Porsche'nin Formula 1'e olan ilgisi sürüyor
Ford CEO'su Farley: "Ford-Red Bull ortaklığında her şey yolunda"
Ford CEO'su Farley: "Ford-Red Bull ortaklığında her şey yolunda" Ford CEO'su Farley: "Ford-Red Bull ortaklığında her şey yolunda"
Singapur hükümeti, yolsuzluk iddialarına rağmen yarışın tehlikede olmadığını vurguladı
Singapur hükümeti, yolsuzluk iddialarına rağmen yarışın tehlikede olmadığını vurguladı Singapur hükümeti, yolsuzluk iddialarına rağmen yarışın tehlikede olmadığını vurguladı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar