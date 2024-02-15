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Formula 1 Mercedes tanıtım
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Mercedes, yeni W15'in ilk pist üstü fotoğraflarını yayınladı

Mercedes, yeni sezonda mücadele edeceği W15'i ilk kez Silverstone'da test etti.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes W15

Mercedes, 2024 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni W15'i çarşamba günü resmi olarak tanıttı.

Yeni aracın siyah rengi koruduğu görülürken, gümüşün de kısmen geri döndüğü ve buna Petronas yeşilinin eşlik ettiği görüldü.

George Russell, Mercedes W15

George Russell, Mercedes W15

Fotoğraf: Mercedes AMG

Takım kısa bir süre sonra yılın ilk testi için Silverstone pistine gitti ve burada yeni W15'i ilk kez piste çıkardı.

Yeni aracın direksiyonuna ilk George Russell geçerken, ıslak Silverstone pistinde bir dizi tur attı ve ardından garaja geldi.

Mercedes W15 arka kanat

Mercedes W15 arka kanat

Fotoğraf: Mercedes AMG

Test toplamda 200 km mesafe sürecekti fakat takım, testin nasıl geçtiğine dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Russell'dan sonra direksiyona Lewis Hamilton geçti ve İngiliz pilot da yeni aracı ilk kez test etmiş oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Fotoğraf: Mercedes AMG

Takım daha sonra yeni aracın ilk pist üstü fotoğraflarını paylaştı.

Taraftarların büyük bir kısmı yeni aracın "harika" göründüğünü düşünürken, aracın aerodinamik anlamda agresif görünmesi gözlerden kaçmıyor.

George Russell, Mercedes W15

George Russell, Mercedes W15

Fotoğraf: Mercedes AMG

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