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Mercedes, yeni W15'i ilk kez piste çıkardı!

Mercedes, 2024 sezonunda mücadele edeceği yeni W15'i ilk kez piste çıkardı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
George Russell, Mercedes W15

Mercedes, bugün öğle saatlerinde yeni W15'in örtüsünü kaldırmış ve "neredeyse her alanı yenilenen" yeni aracını tanıtmıştı.

Takım daha sonra yeni aracı piste çıkarmak üzere hazırlıklara başladı ve 200 km'lik shakedown kapsamında piste çıkardı.

 

Islak zeminde gerçekleştirilen ilk shakedownda yeni aracın direksiyonunda George Russell vardı.

Kurallar, takımların yaklaşık 33 tur atmasına izin veriliyor ve bu turların yarısını Russell, diğer yarısını ise Lewis Hamilton tamamlayacak.

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