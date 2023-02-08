Mercedes, yeni W14'ü 15 Şubat'ta piste çıkaracak

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Uzun kış tatilinin ardından Formula 1'in yeniden sesini duyurmaya başladığı yılın o büyülü zamanına girmiş bulunuyoruz.

Takımların yeni sezonda yarışacağı Formula 1 araçlarının örtüsünü kaldırmaya başladığı bu dönem, benimsenen teknik çözümler hakkında merak ve heyecan uyandırıyor.

Gelecek sezonu sabırsızlıkla bekleyen takımlar arasında, tatmin edici olmayan 2022 sezonunu telafi etmeyi hedefleyen Mercedes de var. Takım dalgalanma nedeniyle uzun süre yavaş kaldığı 2022 sezonunun ardından kapsamlı bir durum incelemesi yapmış ve elindeki tasarım araçlarını/süreçlerini incelemişti.

Takım yıl boyunca ilerleme kaydetse de, liderlerle aradaki farkı kapatmak için son adıma ihtiyaç duyuyordu ve W14 ile atmayı umdukları adım da tam olarak bu.

Yeni araç 15 Şubat'ta TSi 12.15'te takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton, George Russell ve yedek sürücü Mick Schumacher'in katılımıyla tanıtılacak. Lansman çevrimiçi şekilde gerçekleşecek ve takım hesaplarından canlı yayınlanacak.

W14'ün lansmanı en merakla beklenenlerden biri çünkü Mercedes'in seçtiği tasarım felsefesi hakkında ipuçları verecek.

Geleneksel şekilde takım, lansmandan hemen sonra yeni W14'ü Silverstone'da piste çıkacak ve 100 km'lik bir shakedown gerçekleştirecek.