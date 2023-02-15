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Formula 1 Haberler

Mercedes, yeni W14'e dair ilk pist üstü fotoğrafını yayınladı

Mercedes, yeni W14'ü bugün Silverstone'da piste çıkardı ve o anlara dair ilk kareyi yayınladı.

Kemal Şengül
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Mercedes, yeni W14'e dair ilk pist üstü fotoğrafını yayınladı
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Mercedes, yeni aracını bugün takım fabrikasında tanıtmıştı ve lansman etkinliğinden kısa bir süre sonra Silverstone'da piste çıkmaları bekleniyordu.

Öyle de oldu; Alman üretici, yeni aracı Silverstone'a götürdü ve burada 100 km'lik shakedown testine resmen başladı.

İlk turların atılmasının ardından Mercedes, bir fotoğraf yayınlayarak yeni aracına dair ilk paylaşımı yapmış oldu.

Fotoğrafta yeni aracı George Russell'ın kullandığı görülüyor.

 

Öte yandan sabah saatlerinde pistte Aston Martin de vardı ve onlar da yeni AMR23'ü piste çıkardılar.

Direksiyona geçen isim Lance Stroll'dü. İngiliz ekip, akşama doğru yeni aracın ilk pist üstü fotoğraflarını yayınladı.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23
Lance Stroll, Aston Martin AMR23
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Lance Stroll, Aston Martin AMR23
Lance Stroll, Aston Martin AMR23
2/3
Lance Stroll, Aston Martin AMR23
Lance Stroll, Aston Martin AMR23
3/3

Ayrıca Ferrari de Fiorano'da shakedown yaptı ve toplamda 100 kilometrelik bir mesafe tamamladı.

O anlara dair yeni kareler de ortaya çıktı.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
1/9

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
2/9

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
3/9

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
4/9

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
5/9

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
6/9

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
7/9

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
8/9

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
9/9

Fotoğraf: Davide Cavazza

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