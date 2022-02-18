Mercedes, yeni W13'ü bugün piste çıkaracak

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Alman üretici bugün gerçekleştirdiği lansmanla beraber yeni W13'ün örtüsünü kaldırdı. Takım, son iki yılın aksine gümüş renge geri dönüş yaptı.

Beklendiği üzere Alman üretici, lansmandan kısa bir süre sonra Silverstone'da 100 kilometrelik bir shakedown yapacağını doğruladı.

Bu etkinlikle beraber hem Lewis Hamilton hem de George Russell, W13'ü ilk kez sürmüş olacaklar.

100 kilometrelik sürüş de Silverstone'da yaklaşık 17 tura denk geliyor.

Takımlar böyle günlerde herhangi bir parça testi yapamıyorlar ve araçta gösteri lastikleri kullanılıyor.

Şu anda Silverstone'da hava bulutlu fakat gün içerisinde yağmur geçişleri olması bekleniyor.