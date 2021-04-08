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Mercedes yeni tabanı Imola'ya yetiştirmeye çalışıyor

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İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Mercedes'in yeni bir taban hazırladığını ve bunu Imola'Ya yetiştirebilmek için yoğun şekilde çalıştığını iddia etti.

Mercedes yeni tabanı Imola'ya yetiştirmeye çalışıyor

Mercedes, Bahreyn Grand Prix'sinde galibiyete ulaşsa da, Red Bull tehdidinin farkında ve aracı geliştirmek için yoğun mesai harcıyor.

La Gazzetta dello Sport, Mercedes'in Imola'da gerçekleştirilecek Emilia Romagna Grand Prix'si için yeni bir taban tasarlamak adına yoğun şekilde çalıştığını iddia etti.

Hem Lewis Hamilton hem de Valtteri Bottas, Bahreyn Grand Prix'sinde, özellikle viraj girişlerinde fren yaparken arka tarafın dengesinin çok kötü olmasından müzdaripti.

Mercedes bu sorunu yeni bir taban ile çözmeyi umuyor. Fakat buradaki soru işareti, bu tabanın Imola'daki yarıştan önce hazır olup olmayacağı.

Bahreyn'deki testlerin ardından Mercedes'in yeni bir taban tasarlayacağına dair pek çok söylenti ortaya çıkmıştı. Şimdi bu tabanın Imola'ya yetiştirilmesi için yoğun mesai harcanıyor.

Alman üretici, yeni taban ile beraber, yeni kuralların neden olduğu yere basma gücü kaybını telafi edebilmeyi umuyor.

Mevcut tasarım ön çok Valtteri Bottas'ı etkilemiş gibi göründüğü için, bu habere en çok Fin pilot sevinecek gibi görünüyor. Fin pilot, aracın dengesinden neredeyse hiç memnun olmazken, Hamilton sorunların üstesinden gelmenin yolunu bulmuş ve zafere ulaşmıştı.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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