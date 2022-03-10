Mercedes, yeni sidepod tasarımının yasallığı konusunda endişeli değil

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Alman otomobil üreticisi, Bahreyn testinin başlangıcından hemen önce, sidepodun gövde kısmını diğerlerinden çok daha küçük hale getirmeye yardımcı olan yeni bir konsept ortaya koydu ve herkesi şaşırttı. Bu tasarım SIS kurallarına (yan kaza barı) uygun ancak bu, tüm soru işaretlerini ortadan kaldırmıyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Alman Auto Motor und Sport'a yaptığı özel açıklamada, tasarımın yeni kuralların ruhuna uymadığını belirtti.

Mercedes'in sidepod tasarımına yoğun şekilde odaklanılmış olsa da Wolff, bu tasarımı hazırlarken FIA'yı sürece dahil ettiklerini ve şimdiye kadar yaptıkları her şeyin, FIA tarafından onaylandığını belirtti.

Bahreyn'de yaptığı açıklamada Wolff, "Süreç çok açık: Takımınızla belirli bir gelişim yönü izlersiniz ve FIA'yı sürece dahil ederseniz. Sonrasında CAD verilerini paylaşırsınız, yani onları sürecin bir parçası haline getirirsiniz." dedi.

Bununla beraber F1'in yönetim yapısı değişti. Bu yıl itibariyle, FIA'nın tasarıma yeşil ışık yakmasına bakılmaksızın, tek bir takımın diğerlerinin aynı fikirde olmadığı bir tasarımı kullanmasını önlemek amacıyla bir tür "süper" çoğunluk sistemi getirildi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Bir yenilik, eğer FIA ve FOM değişimi destekliyorsa, sekiz takımın desteğiyle yasaklanabilir. Böyle bir durumda, yönetmeliğin değiştirilmesi için salt çoğunluk yeterlidir.

Wolff bu konuda da endişeli görünmüyor.

Wolff, "Bazen bir yenilik ortaya koyduğunuzda, burada yaşadığımız türden bir tartışma olacağı nettir."

"Dürüst olmak gerekirse beklediğim bir şeydi. Şimdi bu süper çoğunluk kuralına sahibiz ve süper çoğunluğun olmadığı önceki sistemi tercih ederdim. Bana göre eğer takım bir yenilik getiriyorsa, kurallara da uygunsa o zaman araçtan çıkarmamalısınız."

"Formula 1 ve FIA'nın artık bunu spor adına makul bir şekilde ele alacağını varsayıyorum, ki zaten kendi başımıza hareket etmedik. FIA ile temas halindeydik ve bu yüzden sorun olmadığını düşünüyoruz." dedi.