Mercedes yeni sezon öncesi güç ünitesinde 2014'ten bu yana en büyük değişimi gerçekleştirdi

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Mercedes, 2022 kural değişiklikleri için motor tasarımında bir çok değişiklik yapmış durumda. Değişiklik sayısının, motor kurallarının değiştiği 2014’ten sonraki en yüksek sayı olduğu söyleniyor.

The Race’in haberine göre, güç ünitesi departmanının lideri Hywel Thomas, “şampiyon güç ünitesinin korunduğunu” ve her zamanki gibi performans, dayanıklılık ve gelişim üçgeninde ilerlemeye devam ettiklerini söylerken, yeni şasi kurallarının da güç ünitesinin gelişimi üzerinde rol oynadığını dile getirdi.

“2022 aracı üzerine derin düşünceler gerçekleştirdiğimiz bir proje, bunun sonucu olarak güç ünitesinde önemli değişikliklere gittik. Parça sayısı bakımından konuşacak olursak, 2014’ten bu yana ilk kez bu kadar çok parça değiştiriyoruz.”

“Nitekim bu kadar önemli kural değişikliklerine ancak tamamen farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilirdik. Gelişime erkenden başladık ve yolculuk boyunca bir çok önemli noktayı yakalamayı başardık. Mevcut teknolojilerimiz üzerinde deney yapma imkanımız da oldu.”

“Tüm bu çalışmaya ‘normal çalışmayı uzun zamana yaymak’ şeklinde bakmamalıyız. Fazla zamanı daha aktif çalışarak değerlendirdiğimizi düşünüyorum.”

Perşembe günü F1-75’in lansmanını gerçekleştiren Ferrari, 2022 motoru üzerinde “cüretkar çözümler” bulduğunu söylemişti.

Bunun ana sebebi ise bu sezondan itibaren motorların 2026’ya kadar dondurulacak olması.

Thomas, Mercedes’in de benzer tedbirler aldığını söylüyor.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mercedes AMG

“2021, yeni kural döngüsünün ilk sezonuydu, çünkü pek yakında motorların gelişimini durdurmak zorundayız. 2022’de son güncellemeleri yapmamız gerekiyor, bunların da çoğunu sezon başlangıcında yapacağız. ERS sistemine dair güncellemeleri ise 1 Eylül’den önce tamamlamamız isteniyor."

“Bu durumun etkileri sadece 2022 özelinde olmayacak, çünkü motorların dondurulması sebebiyle 2026’ya kadar yeni bir kural döngüsüne girmeyeceğiz.”

“2022 projesi geniş çaplı bir projeydi. Gelişim doğrusunu sürdürmek için birçok farklı elementi bir araya getirdik. Amacımız son kırıntısına kadar yüksek performans, verimlilik ve dayanıklılık.”

“Hesaba katmamız bir takım FIA taraflı kısıtlamalar da var, bu kısıtlamaların çoğunluğu ERS sistemiyle alakalı.”

Projeyle alakalı tüm değişiklikler göz önüne alındığında Thomas, Mercedes'in önümüzdeki hafta güç ünitesi de dahil olmak üzere önemli bilinmeyenlere sahip olarak teste çıkacağını söyledi.

"Şasi departmanı, aracı hızlandırmak için yeni düzenlemeler üzerinde çok dikkatli ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Bir yandan tüm fırsatları değerlendirirken, bir yandan da tur zamanı üstünde en ufak etkisi olacak faktörleri aramaya yöneldiklerini söyleyebilirim."

“Güç ünitesinde yaptığımız değişikliklerin bir kısmı, şasi departmanının kuralları daha kolay esnetebilmesi için yapıldı. Bu esnekliği arttırmak için motor kurulumunu yeniden düzenlemek veya güç ünitesi düzenini değiştirmek isteyebiliriz."

“Diğer taraftan ise, şasinin tam performansını bilmiyoruz, öğrenmek zorundayız. Güçlü simülasyonlara sahibiz ve bu simülasyonları şasinin varacağı son noktayı anlayabilmek için kullanıyoruz, ama hiçbir şeyden emin değiliz."

“Sonuç itibariyle, piste çıkana kadar güç ünitesinin vereceği tepkileri tam olarak anlayabilmemiz mümkün değil. Yaptığımız onca deneyin ardından ortaya çıkabilecek tüm olasılıkları ele almalıyız.”

Çeviri: Altay Gök

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mercedes AMG