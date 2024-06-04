Mercedes, yeni ön kanadı Montreal'de iki sürücüye de verecek
Mercedes takım patronu Toto Wolff, bu hafta sonu yapılacak Montreal yarışında iki araçta da yeni ön kanat olacağını açıkladı.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Mercedes, Monako'ya yeni bir ön kanat getirmiş ve bu ön kanadı sadece George Russell kullanmıştı.
Bu hafta sonu yapılacak Montreal yarışı öncesinde konuşan Toto Wolff şöyle dedi: "Monako'da cesaret verici bir hafta sonu geçirdik."
"Sağlam bir ilerleme kaydetmeye devam ettik, aracın genel dengesini iyileştirdik ve öndekilere bir adım daha yaklaştık."
"Bu ilerleme henüz pozisyon olarak kendini göstermiyor ama en hızlı araçlarla aramızdaki farkı kapatmaya devam edebilirsek, zamanı geldiğinde bunun olacağını biliyoruz."
"Her iki sürücü de Kanada'da güncellenmiş ön kanada ve bu yarış için planlanan diğer bazı güncelleme parçalarına sahip olacak."
"Bu ön kanat Monako caddelerinde küçük bir zaman kazanmamızı sağladı ve gelecek pistlerde daha fazla fayda sunması bekleniyor."
"Fakat gridin önündeki tablo inanılmaz derecede rekabetçi. Grid yakınlaşıyor ve diğerlerinin gelişmeye devam edeceği konusunda hiçbir yanılsama içinde değiliz."
"Kendimizi bu grubun içine sokmak adına sıkı ve özenli şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekecek."
"Montreal harika bir pist. Düşük hızlı virajlar ve yüksek hızlı düzlüklerin bir karışımını sunuyor. Bu da harika bir yarış sağlıyor."
"Taraftarlar F1 konusunda inanılmaz tutkulu ve Montreal'e dönmekten büyük keyif alıyoruz."
"Yıllar içinde orada pek çok güzel an yaşadık ve umarım bu hafta sonu bunlara yenilerini ekleyebiliriz."
Lewis Hamilton, Mercedes W15
Fotoğraf: Erik Junius
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