Mercedes, yeni ön kanadı Meksika GP'de kullanmak istiyor

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Amerika Grand Prix hafta sonunda Mercedes, yeni bir ön kanat tanıttı ve bu yeni kanat güncellenmiş kenar plakalarına sahipti.

Yenilikçi görünen bu kanat sayesinde Mercedes, hava akışını daha iyi kontrol etmeyi, dolayısıyla da avantaj elde etmeyi amaçlıyordu.

Fakat Mercedes, ilginç şekilde hafta sonunun kalan kısmında bu kanadı kullanmadı.

Pist üstü mühendis şefi Andrew Shovlin, bunun bilinçli bir karar olduğunu belirtti ve hedeflerinin Meksika GP'de yeni ön kanadı kullanmak olduğunu dile getirdi.

Shovlin, "Yeni kanadı Austin'de kullanmama sebebimiz, bu kanadın sadece bir kopyasına sahip olmamızdı."

"Eğer kanat sıralama turları sırasında hasar görseydi, o kanada sahip olan sürücü en arkadan başlamak zorunda kalacaktı çünkü araca farklı bir versiyon takılacaktı."

Mercedes W13 ön kanadı Fotoğraf: Giorgio Piola

"Ayrıca lastik testinin getirdiği yoğun program nedeniyle bunu değerlendirecek zamanımız da olmadı."

"Meksika'da bu kanadın daha fazla kopyasına sahip olacağız. Cuma günü her şeyin beklendiği gibi çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için onunla sürüş yapacağız. Şu anda planımız bu kanatla yarışmak."

Ancak asıl soru, bunun Austin'de denenenle aynı kanat olup olmayacağı.

Mercedes, yeni ön kanadında planyanın üstüne 2 tane ufak kanatçık ekledi ve planyanın üstünde toplam 5 tane kanatçık olmuş oldu. Ön kanatta planyanın üstüne koyulan bu kanatçıklar, yasal değiller.

Normalde bu kanatçıklar, destek kolu olarak görev yapıyorlar ve amaçları aerodinamik performans getirmekten ziyade, planyaya destek sağlamak.

Ancak ön kanadın son planyasında yer alan karbon destek kanatçıkları, son güncellemeyle birlikte artık destek görevi görmekten ziyade hava akımını yönlendirerek aeordinamik bir avantaj getirmek için kullanılmaya başlandı.

FIA bunun üzerine, Mercedes'in ön kanadın yasal olmadığına karar verdi.

Bundan ötürü Meksika için ön kanatta bazı değişiklikler yapılması çok muhtemel.