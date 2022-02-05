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Mercedes, yeni motorunu test etmek için "sabırsızlanıyor"

Mercedes'in motor departmanının başında bulunan Hywel Thomas, mühendislerinin yeni güç ünitesinin nasıl çalışacağını görmek için sabırsızlandığını belirtti.

Mercedes, yeni motorunu test etmek için "sabırsızlanıyor"
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Takımlar, sezon öncesinde güç ünitelerini düzenlemek zorunda kaldılar. İlk olarak, 2022 araçlarının tasarımları değiştiğinden motoru paketleme konusunda düzenlemelere gidildi. Ayrıca, E5 yakıttan yeni E10 yakıta geçişle de başa çıkılması gerekti. 

2022'deki aerodinamik paketlerle birlikte pilotlar, virajları farklı şekilde alacaklar. Güç ünitesi sağlayıcıları da optimum güç sağlanabilmesi için değişimlere gittiler. 

Thomas, motor departmanıyla şasi departmanının birlikte çalışması gereken birçok nokta olduğunu belirtirken; testlerin ardından değişimler yapmaya hazır olduklarını da söyledi. 

Thomas, "2022 aracı çok ama çok farklı. Aerodinamik tasarımların farklı olacağını biliyoruz. Ayrıca, Brackley'de bize söylenenlere göre ve yaptığımız çalışmalarla birlikte, aracın daha farklı davranacağını düşünüyoruz."

"Bir pilot viraj alırken, araçtan farklı şeyler isteyecek. Simülasyonlarımız var, tüm hesaplarımızı yaptık. Motor tarafında yapılması gereken düzenlemeleri tamamladık."

"Pilotlarımız, daha farklı bir zamanda motor gücünü farklı bir şekilde arttırmak istediğinde buna reaksiyon gösterebileceğiz." 

"Elbette, piste çıkıp motoru test etmek için sabırsızlanıyoruz. Böylelikle simülasyonlarımızın doğru olup olmadığını göreceğiz. Umuyorum ki doğru olacaklar." 

"Ancak eğer simülasyonlarımız doğru değilseler de gerekli değişikleri yaparak, pilotun istediği zaman istediği güce ulaşabildiğinden emin olacağız." dedi. 

George Russell, Mercedes W10 Mule

George Russell, Mercedes W10 Mule

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Thomas, yeni kuralların Mercedes'e motoru paketleme konusunda yeniden düşünme fırsatı verdiğini ve şasi tasarımcılarıyla birlikte çalışılarak, motorun paketlenmesinin optimize edildiğini belirtti. 

"Her yıl, güç ünitesinin şasinin içerisinde nasıl oturduğunu ve nasıl bir paketlemeyle en iyi tur zamanına ulaşacağımızı inceliyoruz. 

"2022'de tamamen yeni bir şasi olduğundan, her şeyi yeniden inceleme fırsatımız var."

"Aracın bazı bölgeleri, tur zamanına daha çok etki ediyorlar ve bazı bölgeler ise tur zamanına etki konusunda o kadar da hassas değiller. Güç ünitesini paketlerken yapmaya çalıştığımız da şey ise bahsettiğim hassas bölgelerden uzak kalarak, tasarımcılara esneklik sağlamak."

"Tur zamanına daha az etki eden bölgelere ise güç ünitesinin parçalarını yerleştiriyoruz." 

"Yani şasi departmanıyla birlikte çalıştık ve anlamda en hızlı tasarıma sahip olduğumuzdan emin olmak için güç ünitesini tam da olması gerektiği yere yerleştirdik." 

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Thomas, güç ünitelerinin 2025 sezonunun sonuna kadar dondurulmasının bir başka meydan okuma sunduğunu ifade etti. 

"Güç ünitelerinin dondurulmuş versiyonları olacak. Yani, 2022 sezonunun başından itibaren motorların performansları dondurulacak. Sezonunun orta noktasından sonra ise elektrik sistemlerinin performansları dondurulacak."

"Yani yıl içinde performans güncellemesi getiremeyeceğiz, sadece dayanıklılık konusunda güncelleme getirilebilecek."

"Yeni yakıtın gelmesi, motorların dondurulması, güç ünitesini paketlediğimiz yeni bir şasinin olması; herkes için büyük bir meydan okuma sunuyor."

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