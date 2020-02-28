Mercedes motor değiştirmek zorunda kaldı

Hamilton, yağ basıncı ile ilgili bir anormallik nedeniyle motorunun kapandığı Perşembe günü yolda kalmıştı.

Bu olay öncesinde sadece 14 tur atabilen Hamilton, o gün tekrar piste çıkamadı ve Mercedes güç ünitesini araçtan çıkarıp, neyin yanlış gittiğini analiz etmek için Brixworth'teki motor fabrikası geri gönderme kararı aldı.

Sonuç olarak Mercedes, Hamilton ve Valtteri Bottas'ın birlikte çalışacağı son günde güç ünitesini değiştirmek zorunda kaldı.

Mercedes'in geçen hafta arızalanan ve araçtan çıkarılan güç ünitesini tamir ettiği ve tekrar araca yerleştirdiği anlaşılıyor.

Mercedes, motor sorunu yaşayan tek Mercedes motorlu ekip değil. Mercedes'in müşteri takımı Williams geride kalan beş günde üçüncü Mercedes motoruna geçmek zorunda kaldı.

Williams sürücüsü George Russell, bu haftanın başında yaşanan sorunun yağ sistemiyle ilgisi olduğunu öne sürmüştü. Yani iki takımın yaşadığı sorunlar benzer olabilir.