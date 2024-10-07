Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Mercedes, yeni kural dönemi için 2025'i feda etmeyecek

Toto Wolff, Mercedes'in 2026'daki yeni düzenlemeler kapsamında şampiyonluk mücadelesi verebilmesi için 2025'i feda etmeyi reddetti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Mercedes, 2024'te inişli çıkışlı bir sezon geçirdi: Geriden başladığı sezonda yaz tatilinden önce bir dizi zafer elde etti ancak son yarışlarda geriledi.

Takım şu anda hâlâ tutarlı bir performans sergileyen McLaren'a karşı arayı kapatmaya çalışıyor.Bu noktada, 2026'da yürürlüğe girecek yeni düzenlemelere erkenden uyum sağlamak için 2025 sezonunu bir nevi feda etme stratejisine gidilebilir.

Ancak Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın her sezon galibiyet elde etme konusunda net hedefleri olduğunu ve bu nedenle 2025 için de elinden geleni yapacağına şüphe olmadığını söylüyor.

Autosport'a özel bir röportaj veren Wolff, "Buna, Niki Lauda'nın bir röportajında söylediği bir cümleyle cevap verebilirim: 'Bunu mu yoksa bir sonrakini mi kazanmayı tercih edersin?' dediklerinde Niki, 'İkisini de' diyor."

"Bazen işler düşünüldüğünden çok daha az karmaşıktır. Muhtemelen 2026 düzenlemelerine geçiş, sabit düzenlemeler altında olacağından biraz daha erken gerçekleşecek, ancak oyunun kurallarını değiştirmeyecek."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, guests and the Mercedes team celebrate victory after the race

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı, George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı, 1. pozisyon, konuklar ve Mercedes takımı yarıştan sonra zaferi kutluyor

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Gerçekten hiçbir yerde olmadığınız sürece kimse bu seçeneği düşünmeyecek. Şu anda zaferler ve podyumlar için savaşıyoruz ve bunu bir kenara bırakamayız." şeklinde konuştu.

Wolff, F1'deki en iyi takımların değişken formunu anlamanın çok zor olduğunu açıkladı.

"Yarıştan yarışa ya da birkaç yarış boyunca performanstaki bu değişkenliği hesaplamak çok zor, çünkü değişmemiş gibi görünen bir araç yarışı kazanırken sonrasında altıncı sıraya kadar düşebiliyor."

"Bunu yaşamayan tek takım McLaren. Bence o kadar sağlam bir temele sahipler ki bu performansı sabit tutabiliyorlar."

"Yazdan önce lider takım Mercedes'ti ama artık öyle olmadığı açık. Bu yüzden araçta performansa katkıda bulunan noktaları belirlemek çok zor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, George Russell, Mercedes F1 W15, Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, the remainder of the field at the start

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, George Russell, Mercedes F1 W15, Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, startta pistin geri kalanı

Fotoğrafı çeken: Alastair Staley / Motorsport Images

"Yaz tatilinden önce performansın nereden geldiği konusunda oldukça nettik. Bugün ise değiliz çünkü herkesin öğrendiği şey, daha fazla yere basma kuvvetinin her zaman daha iyi tur zamanı anlamına gelmediği."

"Pist, sıcaklıklar, lastikler, denge, aerodinamik ve sürücü dürtüsü arasındaki etkileşim... Yani o kadar çok değişken var ki, ancak her şeyi aynı hizaya getirirseniz hızlı olursunuz."

"Ve eğer çizginin dışında kalan tek bir faktör varsa, hızlı bir şekilde geriye düşersiniz."

İstikrarlı bir yarış kazanma formu elde etmek için gerekli unsurların neler olduğu konusundaki belirsizlik, Mercedes'in bu sezonun geri kalanında öğrenebildiği kadar çok şey öğrenmesinin ve böylece gelecek yıla iyi hazırlanmasının çok önemli olduğu anlamına geliyor.

"Artık her seans bir bakıma ilginç, çünkü iyi yarışlarla kıyaslama yapabiliyoruz."

"Araçta neyin farklı olduğunu, pistte neyin farklı olduğunu, lastiklerde neler olduğunu ve tüm bunları görebiliyoruz."

"Bu aracın potansiyelinin farkındayız, bu yarış kazanmış bir araç."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Erik Junius

Mercedes bu sezon mevcut düzenlemelerden en iyi şekilde yararlanmaya başladığını gösteren yarış zaferleri elde etse de, Wolff aradaki farkın hâlâ çok fazla olduğunu söylüyor.

"Her yıl kendimize koyduğumuz hedef yarış kazanmaktır." 

İlginizi Çekebilir:

"Bu açıdan bakıldığında belirli beklentileri karşıladığımızı söyleyebiliriz. Ancak sezonun tamamına bakarsanız, öyle olmadığını görürsünüz."

"Şu anda sekiz araçtan oluşan dört takım arasında son derece sıkı bir rekabet var. Ne yazık ki, performans düşüklüğü ve yarıştan çekilmeler nedeniyle lider takımla aramızdaki fark çok büyük. Dolayısıyla kendimizi şampiyonada hiç de tatmin edici olmayan bir konumda buluyoruz."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Ralf Schumacher, Red Bull'daki "zayıf halkayı" tespit ettiğini düşünüyor
Sonraki haber Szafnauer: "Force India ekibinin maaşlarını kendi cebimden ödemek zorunda kalmıştım!"

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Verstappen, 'FIA protestosuna' önümüzdeki yarışlarda devam edecek mi?

Verstappen, 'FIA protestosuna' önümüzdeki yarışlarda devam edecek mi?

Formula 1
Verstappen, 'FIA protestosuna' önümüzdeki yarışlarda devam edecek mi?
Aston Martin: "Kötü performansımızın sebebi, Mercedes ile rüzgar tünelini paylaşmak değil"

Aston Martin: "Kötü performansımızın sebebi, Mercedes ile rüzgar tünelini paylaşmak değil"

Formula 1
Aston Martin: "Kötü performansımızın sebebi, Mercedes ile rüzgar tünelini paylaşmak değil"
Szafnauer: "Force India ekibinin maaşlarını kendi cebimden ödemek zorunda kalmıştım!"

Szafnauer: "Force India ekibinin maaşlarını kendi cebimden ödemek zorunda kalmıştım!"

Formula 1
Szafnauer: "Force India ekibinin maaşlarını kendi cebimden ödemek zorunda kalmıştım!"

Son Haberler

ABD Grand Prix'si için yeni pist sınırı önlemleri arasında sahte çakıl da var

ABD Grand Prix'si için yeni pist sınırı önlemleri arasında sahte çakıl da var

F1 Formula 1
Amerika GP
ABD Grand Prix'si için yeni pist sınırı önlemleri arasında sahte çakıl da var
Marko: "Antonelli'nin F1'deki başarısı garanti değil"

Marko: "Antonelli'nin F1'deki başarısı garanti değil"

F1 Formula 1
Amerika GP
Marko: "Antonelli'nin F1'deki başarısı garanti değil"
Verstappen, 'FIA protestosuna' önümüzdeki yarışlarda devam edecek mi?

Verstappen, 'FIA protestosuna' önümüzdeki yarışlarda devam edecek mi?

F1 Formula 1
Verstappen, 'FIA protestosuna' önümüzdeki yarışlarda devam edecek mi?
Norris: "Kaskımı takar takmaz herkesten nefret ediyorum"

Norris: "Kaskımı takar takmaz herkesten nefret ediyorum"

F1 Formula 1
Norris: "Kaskımı takar takmaz herkesten nefret ediyorum"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye