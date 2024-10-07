Mercedes, yeni kural dönemi için 2025'i feda etmeyecek

Mercedes, 2024'te inişli çıkışlı bir sezon geçirdi: Geriden başladığı sezonda yaz tatilinden önce bir dizi zafer elde etti ancak son yarışlarda geriledi.

Takım şu anda hâlâ tutarlı bir performans sergileyen McLaren'a karşı arayı kapatmaya çalışıyor.Bu noktada, 2026'da yürürlüğe girecek yeni düzenlemelere erkenden uyum sağlamak için 2025 sezonunu bir nevi feda etme stratejisine gidilebilir.

Ancak Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın her sezon galibiyet elde etme konusunda net hedefleri olduğunu ve bu nedenle 2025 için de elinden geleni yapacağına şüphe olmadığını söylüyor.

Autosport'a özel bir röportaj veren Wolff, "Buna, Niki Lauda'nın bir röportajında söylediği bir cümleyle cevap verebilirim: 'Bunu mu yoksa bir sonrakini mi kazanmayı tercih edersin?' dediklerinde Niki, 'İkisini de' diyor."

"Bazen işler düşünüldüğünden çok daha az karmaşıktır. Muhtemelen 2026 düzenlemelerine geçiş, sabit düzenlemeler altında olacağından biraz daha erken gerçekleşecek, ancak oyunun kurallarını değiştirmeyecek."

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı, George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı, 1. pozisyon, konuklar ve Mercedes takımı yarıştan sonra zaferi kutluyor Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Gerçekten hiçbir yerde olmadığınız sürece kimse bu seçeneği düşünmeyecek. Şu anda zaferler ve podyumlar için savaşıyoruz ve bunu bir kenara bırakamayız." şeklinde konuştu.

Wolff, F1'deki en iyi takımların değişken formunu anlamanın çok zor olduğunu açıkladı.

"Yarıştan yarışa ya da birkaç yarış boyunca performanstaki bu değişkenliği hesaplamak çok zor, çünkü değişmemiş gibi görünen bir araç yarışı kazanırken sonrasında altıncı sıraya kadar düşebiliyor."

"Bunu yaşamayan tek takım McLaren. Bence o kadar sağlam bir temele sahipler ki bu performansı sabit tutabiliyorlar."

"Yazdan önce lider takım Mercedes'ti ama artık öyle olmadığı açık. Bu yüzden araçta performansa katkıda bulunan noktaları belirlemek çok zor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, George Russell, Mercedes F1 W15, Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, startta pistin geri kalanı Fotoğrafı çeken: Alastair Staley / Motorsport Images

"Yaz tatilinden önce performansın nereden geldiği konusunda oldukça nettik. Bugün ise değiliz çünkü herkesin öğrendiği şey, daha fazla yere basma kuvvetinin her zaman daha iyi tur zamanı anlamına gelmediği."

"Pist, sıcaklıklar, lastikler, denge, aerodinamik ve sürücü dürtüsü arasındaki etkileşim... Yani o kadar çok değişken var ki, ancak her şeyi aynı hizaya getirirseniz hızlı olursunuz."

"Ve eğer çizginin dışında kalan tek bir faktör varsa, hızlı bir şekilde geriye düşersiniz."

İstikrarlı bir yarış kazanma formu elde etmek için gerekli unsurların neler olduğu konusundaki belirsizlik, Mercedes'in bu sezonun geri kalanında öğrenebildiği kadar çok şey öğrenmesinin ve böylece gelecek yıla iyi hazırlanmasının çok önemli olduğu anlamına geliyor.

"Artık her seans bir bakıma ilginç, çünkü iyi yarışlarla kıyaslama yapabiliyoruz."

"Araçta neyin farklı olduğunu, pistte neyin farklı olduğunu, lastiklerde neler olduğunu ve tüm bunları görebiliyoruz."

"Bu aracın potansiyelinin farkındayız, bu yarış kazanmış bir araç."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Erik Junius

Mercedes bu sezon mevcut düzenlemelerden en iyi şekilde yararlanmaya başladığını gösteren yarış zaferleri elde etse de, Wolff aradaki farkın hâlâ çok fazla olduğunu söylüyor.

"Her yıl kendimize koyduğumuz hedef yarış kazanmaktır."

"Bu açıdan bakıldığında belirli beklentileri karşıladığımızı söyleyebiliriz. Ancak sezonun tamamına bakarsanız, öyle olmadığını görürsünüz."

"Şu anda sekiz araçtan oluşan dört takım arasında son derece sıkı bir rekabet var. Ne yazık ki, performans düşüklüğü ve yarıştan çekilmeler nedeniyle lider takımla aramızdaki fark çok büyük. Dolayısıyla kendimizi şampiyonada hiç de tatmin edici olmayan bir konumda buluyoruz."