Mercedes iletişim direktörü, Katar GP'den keyif almış: "IndyCar izlemek gibiydi"

Cumartesi günü, FIA'nın lastik tedarikçisi Pirelli ile ortaklaşa olarak, lastik kurallarında bazı değişiklikler açıkladı.

Lastiklerin beklenenden çok daha hızlı aşındığını tespit eden FIA, 18 turdan daha uzun bir süre boyunca tek bir setin kullanılamayacağını belirten bir kural uyguladı ve bu da oldukça farklı bir yarışa yol açtı.

Genelde 30 turdan fazla dayanabilen lastikler 18 turla sınırlandırılmış oldu.

Bunun sonucunda pilotlar, ceza almamak için pite girdi. Bu durumdan keyif alanlardan biri de Mercedes motor sporları iletişim direktörü Bradley Lord oldu.

Kanal 4'e konuşan Lord, "Alışılmadık bir durumdu, değil mi?"

"Şahsen ben bunun, sonuna kadar gidecek yakıtları olmadığını bildiğiniz bir IndyCar yarışını izlemeye benzediğini düşündüm."

Bradley Lord, Communications Director, Mercedes, and Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, on the grid

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images