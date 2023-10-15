Mercedes iletişim direktörü, Katar GP'den keyif almış: "IndyCar izlemek gibiydi"

Cumartesi günü, FIA'nın lastik tedarikçisi Pirelli ile ortaklaşa olarak, lastik kurallarında bazı değişiklikler açıkladı.

Lastiklerin beklenenden çok daha hızlı aşındığını tespit eden FIA, 18 turdan daha uzun bir süre boyunca tek bir setin kullanılamayacağını belirten bir kural uyguladı ve bu da oldukça farklı bir yarışa yol açtı.

Genelde 30 turdan fazla dayanabilen lastikler 18 turla sınırlandırılmış oldu.

Bunun sonucunda pilotlar, ceza almamak için pite girdi. Bu durumdan keyif alanlardan biri de Mercedes motor sporları iletişim direktörü Bradley Lord oldu.

Kanal 4'e konuşan Lord, "Alışılmadık bir durumdu, değil mi?"

"Şahsen ben bunun, sonuna kadar gidecek yakıtları olmadığını bildiğiniz bir IndyCar yarışını izlemeye benzediğini düşündüm."

Bradley Lord, Communications Director, Mercedes, and Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, on the grid Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Bazı stratejik farklılıklar gördük ve bu da iyi bir yarış ortaya çıkardı."

"Telsizden 'bu oldukça eğlenceli' deyip durdum. Biraz kaderi kışkırtıyormuşum gibi hissettim ama hayır, heyecan verici bir yarıştı. Çok fazla geçiş ve pitlerde çok fazla aksiyon vardı. Sanırım insanlar bundan hoşlanıyor."

Ancak Lord, övgülerine rağmen, Max Verstappen'in de belirttiği gibi, takımların benzer stratejiler benimsemeye zorlanmasıyla 'değişkenliğin' bir kısmını ortadan kaldırdığını düşünüyor.

Lord, "Yani, değişkenliğin bir kısmı ortadan kalkmış oldu çünkü kısmen ne olacağını biliyorduk."

"Yarış biraz daha öngörülebilir hale geldi, yani araçların belirli turlarda pite gireceğini biliyorduk. Muhtemelen Max'in kastettiği de buydu."

"Ancak yine de, dürüst olmak gerekirse, herkes için oldukça zor olan koşullarda oldukça iyi bir gösteri ortaya konmuş gibi görünüyordu. Oldukça büyük bir endişe kaynağı olabilecek bu durum aslında iyi bir gösteriye dönüştü. Bu yine takımların, FIA'nın, Pirelli'nin ve Formula 1'in bir kanıtıdır." dedi.