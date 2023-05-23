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Mercedes yeni güncellemeye rağmen Red Bull ile "hemen" savaşmayı beklemiyor

Mercedes patronu Toto Wolff, yeni güncellemenin kendilerini bir anda gridin önüne geçirmeyeceği konusunda uyardı.

Kemal Şengül
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George Russell, Mercedes F1 W14, leaves his pit box after a stop

Mercedes, bu yıla istediği gibi başlayamamasının ardından araç gelişim planına hız verdi ve mevcut konseptinden uzaklaşmayı seçti.

Yeni paket Imola'ya getirilmişti ancak yarışın iptal edilmesiyle bu paketin nasıl performans gösterdiğini göremediler.

Bazıları Mercedes'ten çok büyük bir adım atmasını bekliyor fakat Wolff aynı görüşte değil.

Wolff, "Elbette yeni araçla ne durumda olduğumuzu görmek isterdik."

"Ne de olsa bir aracı tamamen yenilediğinizde, güncelleme paketinin nasıl çalışacağını bilmek istersiniz. Fakat bu mümkün olmadı." dedi.

Wolff, Red Bull ile savaşıp savaşamayacakları sorulduğunda, "Maalesef yakın zamanda böyle bir şey olmayacak ama ileriye doğru gitmemizi umuyorum."

"Bu güncellemeyi yapmamız gerekiyordu çünkü Red Bull'un üstünlüğüne bir tepki vermeliydik. Yeni güncellemeler sayesinde alt kısmı, aracın gövdesini ve ön süspansiyonu tamamen yeniledik."

"Fakat Formula 1'de mucize diye bir şey yok. Yarım saniye daha hızlı gitmeyeceğiz fakat umarım daha az sorun yaşarız ve rekabetçi bir araca sahip olabiliriz."

"Şimdiye kadar tavır olarak çok katı ve inatçı bir aracımız vardı." dedi.

Wolff, Monako ile ilgili, "Orası gelenek bir yarış pisti değil. Bu nedenle yaptığımız değişikliklerin işe yarayıp yaramadığını önümüzdeki hafta sonu anlayamayacağız."

"Yani heyecan verici olmaya devam ediyor." dedi.

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