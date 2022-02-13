Mercedes Formula 1'in yeni cuma formatının zorluğunu açıkladı

Haberi dinle

Bu yıl 23'e yükselen rekor yarış sayısıyla F1, tüm personelin zor durumda kalmaması için hafta sonu formatını elden geçirmeye karar verdi.

Perşembe günleri yapılan medya etkinliği kaldırılacak fakat yine de tüm takımlar için garaj hazırlığı perşembe günü yapılmaya devam edilecek.

Asıl değişiklikler ise antrenman seansı saatleri ile ilgili. Daha önce, bazı pistlerdeki ilk antrenman seansı saat 10'da başlıyordu.

Mercedes'in sezon öncesi yayınlanan son videosunda yeni hafta sonu sistemini açıklayan Pist Üstü Mühendislik Direktörü Andrew Shovlin şunları söyledi: “Yarış hafta sonunun formatı önemli ölçüde değişiyor.”

“Buradaki amaç, takımlara araçları üzerinde çalışmak için daha az zaman verip pist dışında daha çok zamanlarının olmasını sağlamak.”

“Bu gerçekten takvimin giderek daha yoğun hale gelmesinden kaynaklanıyor, daha fazla yarış eklemeye devam ediyorlar ve insanları fazla çalıştırmadığımızdan emin olmamız gerekiyor.”

“Yani yarış haftası daha geç başlayacak. En büyük değişiklikler aslında cuma günü, ilk antrenman seansı saat ikide olacak ve son seans ise beşte başlayıp saat altıya kadar sürecek.”

“Avrupa'da günün bu saatinde pist soğur ve akşamları çok daha az zamanınız olur. Mekaniklerin araç üzerinde çalışması için sadece üç saati olacak.”

“Ekiplerin ofiste beş saat kalmasına izin veriliyor, ancak hâlâ normalde sahip olduğumuzdan çok daha az zamanımız olacak.”

“Bu zaman diliminde araç için veri toplamaya çalışıyorsunuz, araç ayarlarını iyileştirmeye çalışıyorsunuz ve elde edeceğiniz temel ayarları buluyorsunuz. Bu verileri de cumartesi günü yapılacak olan sıralama turlarına taşımak zorundasınız.”

“Cumartesi ve pazar günlerinin formatı oldukça benzer aslında, bu yüzden asıl zorluk cuma günlerine alışmak olacaktır.” dedi.