Mercedes, yeni F1 konseptinde nasıl bir yaklaşım benimseyecek?
Mercedes Formula 1 teknik direktörü Mike Elliott, takımın W14 aracı için konsept değişikliğini değerlendirdiğini ve bu kapsamda tüm alanlara baktığını söyledi.
Bahreyn Grand Prix'sinin ardından konuşan takım patronu Toto Wolff, konsept anlamında yön değişikliğine gitmenin zamanının geldiğini söylemişti.
Takım şimdi yeni bir konsepte geçmeyi planlıyor ve bu konseptin nasıl olacağı ya da konsept değişikliği derken tam olarak neyin kastedildiği net değil. Wolff, bu değişikliğin geçen yılki araçtan bu yılki araca aktarılan zeropod tasarımının ötesine geçebileceğini söyledi.
Mercedes'in bir soru-cevap videosunda konuşan Elliott, konsept tanımının geniş bir kavram olduğunu kabul etti.
Elliott, "Bu, farklı insanlar için farklı şeyler ifade ediyor."
"Bahreyn'den sonra olmak istediğimiz yerde olmadığımızı kabul etmemiz, aracımızı oluşturan her şeye bakmamız ve neyi farklı yapabileceğimizi, nasıl daha fazla performans elde edebileceğimizi bulmamız gerekiyordu, çünkü ön tarafla aramızda önemli bir fark mevcuttu."
"Mühendisler aerodinamiye bakmakla meşguller, aracın tasarımına bakıyorlar. Sidepod ve taban geometrisi gibi şeylere bakıp, bir şeyleri kaçırıp kaçırmadığımızı gözden geçiriyorlar."
"Fakat aynı zamanda simülasyon anlamında doğru şeyleri hedefliyor muyuz, aerodinamiyi doğru yöne götürüyor muyuz diye de bakıyoruz."
"Aracın mekanik ayarlarına bakıp, orada kaçırdığımız şeyler olup olmadığını inceliyoruz. Ayrıca araca performans katacak başka ne yapabileceğimize bakıp, bunu mümkün olduğunca hızlı yapmaya çalışıyoruz çünkü ön sıralara geri dönmek istiyoruz."
"Önde yarışmak istiyoruz ve bunu yapmanın tek yolu da olmak istediğimiz yerde olmadığımızı kabul etmekten ve oraya geri dönmek için savaşıp, çok çalışmaktan geçiyor." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Elliott, W14'ün Bahreyn'deki kötü performansının Brackley merkezli ekip için "gerçeklerle yüzleşme" olduğunu vurguladı fakat bunun takıma enerji verdiğini söyledi.
"Bahreyn bizim için gerçeklerle yüzleşmeydi. Kendimizi, içinde bulunduğumuz konumda bulmak ve rekabetçi olamamak gerçek bir hayal kırıklığıydı."
"Tüm takım çok hayal kırıklığına uğradı."
"Ancak bunu atlatmanız ve bu konuda ne yapacağımıza odaklanmanız gerekiyor. Enerjimizi ve yapabileceklerimizi nasıl uygulayacağımıza bakmalıydık."
"Kendimizi nasıl ileriye taşıyacağımızı, kendimizi mücadeleye nasıl geri döndüreceğimizi bulmalıydık."
"Fabrikada dolaşırken çok büyük bir enerji hissediyorum, çok büyük bir çalışma var, bizi şampiyonluk mücadelesine geri döndürecek çözümlerin daha şimdiden ortaya çıktığını görmeye başladık."
"Yapabileceğimiz tek şey zorlamaya devam etmek. Takım içerisindeki tutumu görmekten gerçekten memnunum."
Avustralya GP'sinde nasıl olacaklarıyla ilgili soruya Elliott, "Öncelikle, şu anda ana amacımız öğrenmeye devam etmek."
"Şimdiye kadar sadece iki yarış yaptık. Bundan yola çıkarak net bir yol belirlemek gerçekten zor."
"Pist özellikleri açısından Avustralya muhtemelen aracın ön kısmını zorluyor ve Bahreyn'den çok Cidde'ye benziyor. Bu yüzden, ileriye doğru küçük bir adım daha atabileceğimizi, biraz daha rekabetçi olabileceğimizi ve uzun vadede ilerlememize yardımcı olacak yeni şeyler öğreneceğimizi umuyorum." dedi.
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