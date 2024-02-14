Mercedes, yeni F1 aracı W15'in örtüsünü kaldırdı!

Alman ekip, yeni aracını bugün Silverstone'da tanıtmasının hemen ardından piste de çıkaracak ve W15'i ilk kez pistte de görmüş olacağız. Hem George Russell hem de Lewis Hamilton, Silverstone'da yağmur altında 15 kilometrelik demo sürüşleri yapacaklar.

Haftaya salı, yani F1 testleri başlamadan bir gün önce ise Bahreyn'de çekim günü kapsamında 200 kilometrelik sürüşler yapılacak.

Mercedes-AMG W15 E PERFORMANCE - Lewis Hamilton - Front Quarter

Hayal kırıklıkları ile geçen iki yılın ardından W15 Mercedes için büyük önem taşıyor. Mercedes'in zemin etkisi döneminin ilk aracı olan W13, zıplama sorunu ve bekleneni veremeyen "zero-pod" konsepti nedeniyle şampiyonluk için savaşamamıştı ama Brezilya'da bir galibiyet almayı başarmıştı.

2023'te ise beklenen gelişimi kesinlikle gösteremeyen Mercedes, W14 ile de şampiyonluk için savaşamadı ve galibiyetsiz bir yılı arkasında bıraktı.

2023 aracının bekleneni verememesinin ardından o yılın Nisan ayında teknik ekibinde yeniden yapılanmaya giden Mercedes'te James Allison takıma döndü ve Mike Elliott'un yerini alarak yeniden teknik şef oldu.

George Russell, Mercedes W15 Fotoğraf: Mercedes AMG

Allison, 2023 sezonu boyunca sadece 2024 aracına odaklandı. Yani W15, Allison'ın elinden çıkan ilk zemin etkili Mercedes aracı ve belki de Lewis Hamilton'ın süreceği de son Mercedes F1 aracı olacak.

Mercedes, kendi deyimiyle yeni araçta "her şeyi" değiştiriyor. Şasi, kokpit konumu, ağırlık dağıtımı ve daha nicesi. Araç tamamen yeni konseptler ve çözümler barındıracak.

Aracın renk düzeninde geçtiğimiz yıl olduğu gibi siyah ağırlıklı olarak yer alsa da Mercedes'in ikonik gümüş rengi de geri dönmüş.