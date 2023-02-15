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Mercedes, yeni F1 aracı W14'ü tanıttı!

Mercedes, 2023 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni W14 aracını bugün gerçekleştirdiği lansmanla resmen tanıttı.

Kemal Şengül
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Mercedes, yeni F1 aracı W14'ü tanıttı!
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Mercedes, geçen yılki hayal kırıklığının ardından kış boyunca yeni W14 üzerinde yoğun gelişim çalışması yapmıştı.

Geçen yıl özellikle dalgalanma sorununu çözmek için çok fazla çaba harcayan Mercedes, W14 ile artık sadece performans kazanmaya odaklanmak istiyor.

Bugün gerçekleştirilen lansman etkinliğinde tanıtılan yeni W14'e bakıldığında, takımın sidepod ve diğer pek çok kısımda değişiklik yaptığı görülüyor.

Takım, 2022'deki dar sidepod konseptini korudu, ancak motor kapağındaki oluklu tasarım gibi, yeni çözümler kullanılmış durumda.

Takım ayrıca performansı artırmak için "önemli ölçüde daha hafif bir şasi" geliştirdi. Ön süspansiyon geometrisi yenilendi, soğutma sistemi değiştirildi ve aerodinamik konsept, geçen yıldan çıkarılan dersler sonucu revize edildi.

Mike Elliott, araçla ilgili "Geçen yıl W13 ile yapmak istediğimiz ancak kaynak kısıtlaması nedeniyle ya da odak noktamız başka yerlerde olduğu için yapamadığımız her şeyi W14'te yaptık." açıklamasını yapıyor.

Mercedes W14
Mercedes W14
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Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes W14
Mercedes W14
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Fotoğraf: Mercedes AMG

Aynı şekilde Mercedes, geçen yıl geri döndüğü Gümüş rengini bıraktı ve yerine 2019/20 sezonlarında kullandığı siyah rengine geçti. Takım muhtemelen bunu, ağırlığı minimuma indirmek amacıyla yaptı.

Lansman etkinliğine Mercedes patronu Toto Wolff'a ek olarak Lewis Hamilton, George Russell ve Mick Schumacher katıldı.

Wolff "Umutlarımız ve beklentilerimiz her zaman dünya şampiyonluğu için mücadele edebilmektir."

"Fakat rakiplerimiz geçen yıl çok güçlüydü. Dolayısıyla arayı kapatmaya çalışıyoruz. Önde yarışmak esnek olmak, takım çalışması yapmak ve kararlılık göstermek gerekiyor."

"Her zorlukla savaşıyoruz ve zirveye çıkabilmek adına, her milisaniye için kaldırmadık taş bırakmayacağız."

"Bu yıl tekrar öne geçmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Takım, lansmandan hemen sonra yeni W14'ü Silverstone'da piste çıkaracak ve 100 kilometrelik bir test gerçekleştirecek.

Mercedes W14
Mercedes W14
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Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes W14
Mercedes W14
2/2

Fotoğraf: Mercedes AMG

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