Mercedes, yeni bir konsept üzerinde çalışıyor
Auto Motor und Sport'a göre Mercedes, yakında yeni bir konsepte geçiş yapacak.
Mercedes, 2023 sezonunda mevcut zero-pod konseptiyle devam etme kararı almıştı fakat bu konuda bazı şüpheler vardı çünkü bu konsept, geçen yıl takımın başını epey ağrıtmıştı.
Ancak yılın sonunda kaydettikleri gelişimin ardından Mercedes, 2023'te de bu konsepti korumayı seçti. Fakat Bahreyn'de Ferrari'nin hatta Aston Martin'in bile gerisinde kaldıkları görüldü.
Takım şimdi B planı üzerinde çalışıyor ve görünüşe bakılırsa yeni bir konsept geliştiriyor. Bu konsepte dair çok fazla detay yok ancak ilk bilgiler, zeropod konseptinden vazgeçileceği yönünde.
Auto Motor und Sport'a göre, Mercedes bir süredir rüzgar tünelinde daha geniş sidepoda sahip olan, başka bir konsept üzerinde çalışıyor.
Takım, Bahreyn performansının ardından bu konsepte odaklanacak ve mümkün olan en kısa sürede getirmeye çalışacak.
Görünüşe bakılırsa Çin GP'nin iptali sonrası oluşan uzun ara, takıma bu konuda yardım edecek ve güncelleme Bakü'ye getirilecek. Eğer yetişmezse sonrasındaki birkaç yarışa getirilebilir.
Toto Wolff, "Bu konsepte bir yıl boyunca bir fırsat tanıdık. İşe yaramadı."
"Liderlere yaklaşamadık. Red Bull ile aramızdaki fark ikiye hatta üçe katlandı."
"Bu yüzden radikal önlemler almalıyız." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, leaves his pit box
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Son Haberler
Kravitz, Bottas'ın zayıflamasıyla ilgili esprisinden ötürü özür diledi
Kravitz, Bottas'ın zayıflamasıyla ilgili esprisinden ötürü özür diledi Kravitz, Bottas'ın zayıflamasıyla ilgili esprisinden ötürü özür diledi
Norris: "Bu araçla hâlâ puanlar alabiliriz"
Norris: "Bu araçla hâlâ puanlar alabiliriz" Norris: "Bu araçla hâlâ puanlar alabiliriz"
Wolff: "Hamilton yine liderliğini gösterdi"
Wolff: "Hamilton yine liderliğini gösterdi" Wolff: "Hamilton yine liderliğini gösterdi"
Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Pozitif şeyleri görmekte zorlanıyorum"
Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Pozitif şeyleri görmekte zorlanıyorum" Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Pozitif şeyleri görmekte zorlanıyorum"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.