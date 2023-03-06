Mercedes, yeni bir konsept üzerinde çalışıyor

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Mercedes, 2023 sezonunda mevcut zero-pod konseptiyle devam etme kararı almıştı fakat bu konuda bazı şüpheler vardı çünkü bu konsept, geçen yıl takımın başını epey ağrıtmıştı.

Ancak yılın sonunda kaydettikleri gelişimin ardından Mercedes, 2023'te de bu konsepti korumayı seçti. Fakat Bahreyn'de Ferrari'nin hatta Aston Martin'in bile gerisinde kaldıkları görüldü.

Takım şimdi B planı üzerinde çalışıyor ve görünüşe bakılırsa yeni bir konsept geliştiriyor. Bu konsepte dair çok fazla detay yok ancak ilk bilgiler, zeropod konseptinden vazgeçileceği yönünde.

Auto Motor und Sport'a göre, Mercedes bir süredir rüzgar tünelinde daha geniş sidepoda sahip olan, başka bir konsept üzerinde çalışıyor.

Takım, Bahreyn performansının ardından bu konsepte odaklanacak ve mümkün olan en kısa sürede getirmeye çalışacak.

Görünüşe bakılırsa Çin GP'nin iptali sonrası oluşan uzun ara, takıma bu konuda yardım edecek ve güncelleme Bakü'ye getirilecek. Eğer yetişmezse sonrasındaki birkaç yarışa getirilebilir.

Toto Wolff, "Bu konsepte bir yıl boyunca bir fırsat tanıdık. İşe yaramadı."

"Liderlere yaklaşamadık. Red Bull ile aramızdaki fark ikiye hatta üçe katlandı."

"Bu yüzden radikal önlemler almalıyız." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, leaves his pit box Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images