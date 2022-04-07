Mercedes yeni arka kanadı Melbourne'e getirmedi

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Avustralya Grand Prix'si öncesinde gündemin ana konularından birisi Mercedes'in bu yıl yaşadığı sorunlar ve hem Ferrari hem de Red Bull'un yaklaşık 1 saniye gerisinde kalmalarıydı.

Mercedes Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki ilk iki yarışta W13'ün arka kanadının iki farklı versiyonuyla çalışmıştı. Ancak ikisinin de sürüklenmeye sebep olduğu ortaya çıktı ve bundan ötürü Avustralya GP için başka bir arka kanat üzerinde çalıştıkları belirtildi.

Buna karşılık bugün Albert Park'taki Mercedes garajında ve aracı üzerinde yer alan arka kanadın önceki yarışlarla hâlâ aynı olduğu görüldü.

The Race'ten Mark Hughes, "Mercedes başlangıçta planladığının aksine Melbourne'e daha düşük yere basma gücü sağlayan yeni bir arka kanat getirmedi. Bu, ya Imola ya da Miami'de görülebilir." dedi.

Takımlar genellikle yeni güncellemelerini perşembe günü sergiliyorlar. Fakat düşük bir ihtimal de olsa yeni arka kanadın cuma günü ortaya çıkma ihtimali var.

Mercedes bu hafta sonu yapılacak Avustralya GP için yeni bir ön kanat getirmişti. Bu ön kanatla sürüklenmeyi azaltmayı hedefliyorlar.

Mercedes W13 nose and front wing detail Fotoğraf: Giorgio Piola