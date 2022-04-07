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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Mercedes yeni arka kanadı Melbourne'e getirmedi

The Race'in haberine göre Mercedes yeni arka kanat güncellemesini bu hafta sonu kullanmayacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Mercedes yeni arka kanadı Melbourne'e getirmedi
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Avustralya Grand Prix'si öncesinde gündemin ana konularından birisi Mercedes'in bu yıl yaşadığı sorunlar ve hem Ferrari hem de Red Bull'un yaklaşık 1 saniye gerisinde kalmalarıydı.

Mercedes Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki ilk iki yarışta W13'ün arka kanadının iki farklı versiyonuyla çalışmıştı. Ancak ikisinin de sürüklenmeye sebep olduğu ortaya çıktı ve bundan ötürü Avustralya GP için başka bir arka kanat üzerinde çalıştıkları belirtildi.

Buna karşılık bugün Albert Park'taki Mercedes garajında ve aracı üzerinde yer alan arka kanadın önceki yarışlarla hâlâ aynı olduğu görüldü.

The Race'ten Mark Hughes, "Mercedes başlangıçta planladığının aksine Melbourne'e daha düşük yere basma gücü sağlayan yeni bir arka kanat getirmedi. Bu, ya Imola ya da Miami'de görülebilir." dedi.

Takımlar genellikle yeni güncellemelerini perşembe günü sergiliyorlar. Fakat düşük bir ihtimal de olsa yeni arka kanadın cuma günü ortaya çıkma ihtimali var.

Mercedes bu hafta sonu yapılacak Avustralya GP için yeni bir ön kanat getirmişti. Bu ön kanatla sürüklenmeyi azaltmayı hedefliyorlar.

Mercedes W13 nose and front wing detail

Mercedes W13 nose and front wing detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

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