Mercedes yeni araçta daha kısa vites kutusu kullanıp, kokpiti geriye alacak
Mercedes'in teknik direktörü James Allison, Mike Elliott'ın konseptini çöpe attı. Yeni Mercedes, aşırı ekstrem çözümlere sahip olmayacak. Dalgalanmayı sınırlamak adına taban eskisi kadar uzun olmayacak, çünkü arka uç daha kompakt olacak.
Geçen yıla kıyasla 2024 araçların gelişim oranı ne olacak? Padoktan gelen söylentiler yaklaşık 0.5 saniyelik bir dilim olduğu yönünde, ki aynı teknik düzenlemeler ve değişmeyen lastikler göz önüne alındığında büyük bir adım.
Deney dönemi kesin olarak sona erdi; griddeki genel eğilim önemli sonuçlar veren fikirlerle ilgili konseptleri daha da geliştirme yönünde.
Mercedes, tüm pistlerde işe yaramayacak kadar aşırı bir konseptin inatçı destekçisi Mike Elliott ile yollarını ayırıp, eski patronu James Allison'ı getirerek zaten niyetini belli etti. Allison da yeni görevi gereği tüm takımı tekrar ayağa kaldırmak ve motive etmek zorundaydı.
W15, Mercedes'in zemin etkisi kurallarının ilk iki yılında kullanılan konseptlerden tamamen farklı görünecek. Brackley merkezli ekip, en azından müşteri takımlarının önünde kalabilecek bir araç yapmayı bildiklerini kanıtlama peşinde. Çünkü ilk yarışlarda Aston Martin AMR23, ikinci yarıda ise McLaren MCL60 saf hız olarak daha iyiydi.
Şimdi Mercedes, 2024'te hak ettiği pozisyonu geri almak istiyor.
Photo by: Giorgio Piola
Mercedes W14: i punti salienti di una macchina sbagliata che ha adottate le pance dal GP di Monaco
Tabii ki bu kolay bir iş değil çünkü Red Bull geçen yıl 21 zafer ve 860 puan toplarken, kendileri sadece 451 puan alabildi.
Allison'ın tek bir sorusu var: Adrian Newey'in tasarımının gelişim oranı ne olacak? Eğer İngiliz dahi, RB20'yi rakipleriyle boy ölçüşecek şekilde geliştirmeyi başarırsa, Red Bull yine yakalanamaz olacak. Christian Horner, 2023'teki 21 zaferin tekrarlanmasını beklemiyor ve daha yakın bir sezon bekliyor. Ancak hedef bir kez daha şampiyonluk.
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Brackley'de Red Bull ile aradaki farkı kapatma umuduyla iyimserlik var: Yeni W15'in hayal kırıklığı yaratan W13 ve W14 ile hiçbir tasarım bağlantısı olmayacak.
Allison konuya el atmış durumda; kokpit son iki yıla kıyasla daha geride olacak ve Lewis Hamilton artık ön tekerleklerin üzerinde sürüyormuş hissini yaşamayacak. Mercedes son yıllarda araç tasarımı gereği en uzun vites kutusu tasarımına sahip üreticiydi fakat yeni sezonda bunu kısaltmaya karar verdiler.
Elliott, daha fazla yüzey alanına sahip bir difüzör elde etme amacıyla uzun bir arka kısım tasarlamıştı, böylece aracın gövdesi ile daha fazla aerodinamik yük üretebileceğini düşünerek daha az eğimli kanatlar kullanabileceğini düşünmüştü. Fakat Mercedes, diğer araçlardan daha fazla dalgalanma hassasiyeti yaşadı ve en azından W14'ün ilk versiyonundaki kanat eksikliği, ön tekerlek akışından kaynaklanan türbülans nedeniyle alt kısmın düşük basınç bölgesinde sorunlar yaşamasına yol açtı.
Fakat yeni Mercedes, Red Bull'un itme çubuğu konseptlerini kopyalamadan çekme çubuğu şemasını koruyacağı daha kompakt bir arka kısma sahip olacak: vites kutusu kısalacak - dolayısıyla kokpiti daha geriye taşıyacak ve radyatörler de ön tekerlekten uzaklaşacak.
İşe yarayan konseptler üzerindeki bu çalışmalar, Mercedes'i daha sık ön tarafta görmemizi sağlayacak.
Görünüşe bakılırsa Hamilton, Allison tarafından bu yıl artık çıkmaza girmeyeceklerine dair güvence verilmesinin ardından yeni anlaşmayı imzaladı.
İngiliz pilot 2021'den beri zafer kazanamıyor.
Photo by: Giorgio Piola
Il retrotreno della Mercedes W14 sarà completamente rivisto sulla W15
Russell: "Red Bull'un sezona zirvede başlayacağına şüphe yok ama bu uzun bir sezon olacak"
Russell: "Red Bull'un sezona zirvede başlayacağına şüphe yok ama bu uzun bir sezon olacak" Russell: "Red Bull'un sezona zirvede başlayacağına şüphe yok ama bu uzun bir sezon olacak"
Russell: "2024 aracı geçen yılki kadar aceleye getirilmeyecek"
Russell: "2024 aracı geçen yılki kadar aceleye getirilmeyecek" Russell: "2024 aracı geçen yılki kadar aceleye getirilmeyecek"
Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak
Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak
Hamilton: "Podyumun en üst basamağında olma hayali benim için itici bir güç"
Hamilton: "Podyumun en üst basamağında olma hayali benim için itici bir güç" Hamilton: "Podyumun en üst basamağında olma hayali benim için itici bir güç"
Hamilton: "Geçmişte F1 testlerini kaçırmak için 'hasta numarası' yapmıştım"
Hamilton: "Geçmişte F1 testlerini kaçırmak için 'hasta numarası' yapmıştım" Hamilton: "Geçmişte F1 testlerini kaçırmak için 'hasta numarası' yapmıştım"
Wolff: "Gelişmekten vazgeçelim ve 2026 kurallarını bekleyelim demek istemiyorum"
Wolff: "Gelişmekten vazgeçelim ve 2026 kurallarını bekleyelim demek istemiyorum" Wolff: "Gelişmekten vazgeçelim ve 2026 kurallarını bekleyelim demek istemiyorum"
Son Haberler
Alex Rins, Yamaha ile şampiyon olmayı hedefliyor
Alex Rins, Yamaha ile şampiyon olmayı hedefliyor Alex Rins, Yamaha ile şampiyon olmayı hedefliyor
Lambiase: "Verstappen ve Red Bull istediği sürece ortaklığımız devam edecek"
Lambiase: "Verstappen ve Red Bull istediği sürece ortaklığımız devam edecek" Lambiase: "Verstappen ve Red Bull istediği sürece ortaklığımız devam edecek"
Marquez: "Ducati'ye beklediğimden daha hızlı adapte oldum"
Marquez: "Ducati'ye beklediğimden daha hızlı adapte oldum" Marquez: "Ducati'ye beklediğimden daha hızlı adapte oldum"
Tost: "Verstappen'in takım arkadaşları 'ikinci pilottan' öteye gidemez"
Tost: "Verstappen'in takım arkadaşları 'ikinci pilottan' öteye gidemez" Tost: "Verstappen'in takım arkadaşları 'ikinci pilottan' öteye gidemez"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar