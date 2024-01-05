Mercedes yeni araçta daha kısa vites kutusu kullanıp, kokpiti geriye alacak

Geçen yıla kıyasla 2024 araçların gelişim oranı ne olacak? Padoktan gelen söylentiler yaklaşık 0.5 saniyelik bir dilim olduğu yönünde, ki aynı teknik düzenlemeler ve değişmeyen lastikler göz önüne alındığında büyük bir adım.

Deney dönemi kesin olarak sona erdi; griddeki genel eğilim önemli sonuçlar veren fikirlerle ilgili konseptleri daha da geliştirme yönünde.

Mercedes, tüm pistlerde işe yaramayacak kadar aşırı bir konseptin inatçı destekçisi Mike Elliott ile yollarını ayırıp, eski patronu James Allison'ı getirerek zaten niyetini belli etti. Allison da yeni görevi gereği tüm takımı tekrar ayağa kaldırmak ve motive etmek zorundaydı.

W15, Mercedes'in zemin etkisi kurallarının ilk iki yılında kullanılan konseptlerden tamamen farklı görünecek. Brackley merkezli ekip, en azından müşteri takımlarının önünde kalabilecek bir araç yapmayı bildiklerini kanıtlama peşinde. Çünkü ilk yarışlarda Aston Martin AMR23, ikinci yarıda ise McLaren MCL60 saf hız olarak daha iyiydi.

Şimdi Mercedes, 2024'te hak ettiği pozisyonu geri almak istiyor.

Photo by: Giorgio Piola Mercedes W14: i punti salienti di una macchina sbagliata che ha adottate le pance dal GP di Monaco

Tabii ki bu kolay bir iş değil çünkü Red Bull geçen yıl 21 zafer ve 860 puan toplarken, kendileri sadece 451 puan alabildi.

Allison'ın tek bir sorusu var: Adrian Newey'in tasarımının gelişim oranı ne olacak? Eğer İngiliz dahi, RB20'yi rakipleriyle boy ölçüşecek şekilde geliştirmeyi başarırsa, Red Bull yine yakalanamaz olacak. Christian Horner, 2023'teki 21 zaferin tekrarlanmasını beklemiyor ve daha yakın bir sezon bekliyor. Ancak hedef bir kez daha şampiyonluk.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Brackley'de Red Bull ile aradaki farkı kapatma umuduyla iyimserlik var: Yeni W15'in hayal kırıklığı yaratan W13 ve W14 ile hiçbir tasarım bağlantısı olmayacak.

Allison konuya el atmış durumda; kokpit son iki yıla kıyasla daha geride olacak ve Lewis Hamilton artık ön tekerleklerin üzerinde sürüyormuş hissini yaşamayacak. Mercedes son yıllarda araç tasarımı gereği en uzun vites kutusu tasarımına sahip üreticiydi fakat yeni sezonda bunu kısaltmaya karar verdiler.

Elliott, daha fazla yüzey alanına sahip bir difüzör elde etme amacıyla uzun bir arka kısım tasarlamıştı, böylece aracın gövdesi ile daha fazla aerodinamik yük üretebileceğini düşünerek daha az eğimli kanatlar kullanabileceğini düşünmüştü. Fakat Mercedes, diğer araçlardan daha fazla dalgalanma hassasiyeti yaşadı ve en azından W14'ün ilk versiyonundaki kanat eksikliği, ön tekerlek akışından kaynaklanan türbülans nedeniyle alt kısmın düşük basınç bölgesinde sorunlar yaşamasına yol açtı.

Fakat yeni Mercedes, Red Bull'un itme çubuğu konseptlerini kopyalamadan çekme çubuğu şemasını koruyacağı daha kompakt bir arka kısma sahip olacak: vites kutusu kısalacak - dolayısıyla kokpiti daha geriye taşıyacak ve radyatörler de ön tekerlekten uzaklaşacak.

İşe yarayan konseptler üzerindeki bu çalışmalar, Mercedes'i daha sık ön tarafta görmemizi sağlayacak.

Görünüşe bakılırsa Hamilton, Allison tarafından bu yıl artık çıkmaza girmeyeceklerine dair güvence verilmesinin ardından yeni anlaşmayı imzaladı.

İngiliz pilot 2021'den beri zafer kazanamıyor.