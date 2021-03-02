Mercedes, yeni aracının taban dizaynını saklamış

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
221 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
236 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
250 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
263 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
278 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
284 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Hamilton tek yıllık kontrat imzalamasının sebebini açıkladı Sonraki / Aston Martin, Crypto ile anlaştı
Formula 1 / Mercedes lansman / Son dakika

Mercedes, yeni aracının taban dizaynını saklamış

Ekleyen:
, Editör

Mercedes, yeni W12 F1 aracının taban dizaynını, rakip takımların bu fikri kopyalamalarını engellemek amacıyla, sakladığını kabul etti!

Mercedes, yeni aracının taban dizaynını saklamış

Alman araç üreticisi, Salı günü 2021 F1 aracını tanıttı, ancak araçta göze çarpan ilk şey yeni kurallara optimize edilmemiş olan bir taban ile aracını görücüye çıkarmış olmasıydı - yani bu taban, yeni versiyon değildi.

F1, bu sene itibariyle, takımların bu alanda performans artırmasını engellemek amacıyla, yeni kuralar tanıttı. Bu kuralların sonucunda arka lastiğin önündeki alanda kesintiler uygulandı, bununla beraber deliklerin kullanımı da sınırlandırıldı.

Kaybedilen yere basma gücünün nasıl yeniden geri kazanılacağı, F1 şampiyona mücadelesinde önemli bir rol oynayacak, bu nedenle takımların bu alanda yaptığı gelişimler gizli tutuldu.

Mercedes teknik direktörü James Allison, takımının da bu oyunu oynadığını söyledi - ki W12 tanıtım fotoğraflarında yeni taban fikrinin bulunmamasının nedeni buydu.

Allison'ın açıklamaları şu şekilde: "Göstermediğimiz alanlar, taban ucu kısmını kapsıyor."

"Bu alan, yeni kurallardan en çok etkilenen alandı, ki taban kurallarını değiştirerek performansı araçtan geri çekmeye çalışıyorlar. O alanda, şu anda dünya ile paylaşmaya hazır olmadığımız bir takım aerodinamik detaylar var."

"Bu durum onun orada olmaması ile alakalı değil, daha çok rakiplerimizin bunu görmemesiyle alakalı bir durum. Onların bunu görüp benzer bir şeyi rüzgar tünellerine sokmalarını istemiyoruz. Sadece bize birkaç hafta kazandırıyor."

"Bence hepimiz rakiplerimizi yakından takip ediyoruz, bu yüzden rakiplerimiz onlara baktığımızı biliyor. Ve bunu şu anda göstermemize gerek yok, bu yüzden bunu yapmıyoruz."

Allison, W12'de yapılan - aralarında motor kapağında yer alan ve güç ünitesindeki gelişimleri saklayan "seksi bir çıkıntının" da yer aldığı - diğer değişikliklerin görülmesinin daha mümkün olduğunu söyledi.

W11 ve W12 arasındaki değişiklikler hakkında konuşan İngiliz teknik direktör, "Bir bakış atmanızın ötesinde bir şey yapmanıza gerek yok, pek çok yönden eski bir arkadaşa benziyor. Geçen seneki monokokun aynısını kullanıyoruz, vites kutusu da aynı ve altındaki yapı da çoğunlukla aynı."

"Ancak biraz daha yakından bakarsanız belirli farklılıklar görebilirsiniz. Sidepod kısmına baktığınızda motor kapağında seksi bir çıkıntı göreceksiniz, ki HPP bölümünde çalışan arkadaşlarımızın bu seneki güç ünitesine sıkıştırdığı birkaç at üzerine yaptığı işin bir kısmını saklamakta."

"Ve tüm araçta bu geçerli. Aslında yeni giysiler giymiş bir araç var, yeni aerodinamik şıklık bulunmakta, biz de bunların başarılı bir araç yaratılmasında yeterli olacağını umuyoruz." dedi.

Ve her ne kadar Allison, Mercedes'in sekizinci üst üste çifte F1 şampiyonluğunu kovalamasının üzerine W12'nin potansiyeli hakkında konuşmasına rağmen İngiliz teknik direktör, rakiplerinin kendileri ile olan farkı kapatabileceğinden emin olduğunu söyledi.

Allison, "Önümüzde olan her şey konusunda oldukça heyecanlıyız, ancak aynı zamanda bir o kadar endişeliyiz. Daha detaylı bir seviyede bu kurallar hakkında çok fazla şey değişti, ancak bu da aracı performans açısından çok zorluyor."

"Rakiplerimizden daha iyi bir şekilde bu performansı geri kazanmayı başarabildik mi? Bunu hiçbirimiz bilemiyoruz ve buna rağmen buna çok önem verdiğimizi biliyoruz. Şu anda yaşadığımız endişe, yılın bu zamanlarında oldukça yüksek."

Mercedes AMG F1 W12 detail

Mercedes AMG F1 W12 detail
1/9

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 detail

Mercedes AMG F1 W12 detail
2/9

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 detail

Mercedes AMG F1 W12 detail
3/9

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 detail

Mercedes AMG F1 W12 detail
4/9

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 detail

Mercedes AMG F1 W12 detail
5/9

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 detail

Mercedes AMG F1 W12 detail
6/9

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 front wing detail

Mercedes AMG F1 W12 front wing detail
7/9

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 rear detail

Mercedes AMG F1 W12 rear detail
8/9

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12

Mercedes AMG F1 W12
9/9

Fotoğraf: Daimler AG

paylaşım
yorumlar
Hamilton tek yıllık kontrat imzalamasının sebebini açıkladı

Önceki haber

Hamilton tek yıllık kontrat imzalamasının sebebini açıkladı

Sonraki haber

Aston Martin, Crypto ile anlaştı

Aston Martin, Crypto ile anlaştı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Mercedes lansman
Pilotlar Lewis Hamilton , Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, yeni aracının taban dizaynını saklamış

43 dk
2
Formula 1

Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin örtüsünü kaldırdı!

3s
3
Formula 1

Mercedes, dayanıklılık endişeleri nedeniyle motorda değişiklik yapmış

2s
4
Formula 1

Hamilton tek yıllık kontrat imzalamasının sebebini açıkladı

1s
5
Formula 1

Aston Martin, Crypto ile anlaştı

23 dk
Son Haberler
Aston Martin, Crypto ile anlaştı
F1

Aston Martin, Crypto ile anlaştı

23dk
Mercedes, yeni aracının taban dizaynını saklamış
F1

Mercedes, yeni aracının taban dizaynını saklamış

43dk
Hamilton tek yıllık kontrat imzalamasının sebebini açıkladı
F1

Hamilton tek yıllık kontrat imzalamasının sebebini açıkladı

1s
Wolff: "Mercedes hâlâ 2013'teki tutkuya ve açlığa sahip"
F1

Wolff: "Mercedes hâlâ 2013'teki tutkuya ve açlığa sahip"

1s
De Vries yeni sezonda Mercedes'in yedek pilotu olacak
F1

De Vries yeni sezonda Mercedes'in yedek pilotu olacak

1s
Son Videolar
Canlı izle: Mercedes-AMG F1 W12 E Performance lansmanı 01:00:00
Formula 1
15s

Canlı izle: Mercedes-AMG F1 W12 E Performance lansmanı

AlphaTauri AT02 ve AlphaTauri AT01 kıyaslaması 00:33
Formula 1
16s

AlphaTauri AT02 ve AlphaTauri AT01 kıyaslaması

Scuderia Ferrari Çekim Günü Sahne Arkası Görüntüleri 04:58
Formula 1
28 Şub 2021

Scuderia Ferrari Çekim Günü Sahne Arkası Görüntüleri

Max Verstappen ve Sergio Perez RB16B'yi Silverstone'da sürdü 01:39
Formula 1
26 Şub 2021

Max Verstappen ve Sergio Perez RB16B'yi Silverstone'da sürdü

F1 Açıklamaları | Mercedes Güç Ünitesi 02:52
Formula 1
26 Şub 2021

F1 Açıklamaları | Mercedes Güç Ünitesi

Efe Kahya More from
Efe Kahya
Yeni güç üniteleri için "inanılmaz" bir geçiş butonu yapılması planlanıyor
Formula 1 / Son dakika

Yeni güç üniteleri için "inanılmaz" bir geçiş butonu yapılması planlanıyor

Ricciardo: "McLaren'de sesimi duyurmak istiyorum"
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "McLaren'de sesimi duyurmak istiyorum"

Haas: "Mercedes gibi olmak için burada değiliz"
Formula 1 / Son dakika

Haas: "Mercedes gibi olmak için burada değiliz"

More from
Lewis Hamilton
Hamilton tek yıllık kontrat imzalamasının sebebini açıkladı
Formula 1 / Son dakika

Hamilton tek yıllık kontrat imzalamasının sebebini açıkladı

Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin örtüsünü kaldırdı!
Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin örtüsünü kaldırdı!

Mercedes, Hamilton ve Mir, Laureus Dünya Spor Ödülleri adayları arasında
GENEL / Son dakika

Mercedes, Hamilton ve Mir, Laureus Dünya Spor Ödülleri adayları arasında

More from
Mercedes
De Vries yeni sezonda Mercedes'in yedek pilotu olacak
Formula 1 / Son dakika

De Vries yeni sezonda Mercedes'in yedek pilotu olacak

Mercedes, dayanıklılık endişeleri nedeniyle motorda değişiklik yapmış
Formula 1 / Son dakika

Mercedes, dayanıklılık endişeleri nedeniyle motorda değişiklik yapmış

Mercedes, W12'de jetonları nerede kullandığı konusunda sessiz
Formula 1 / Son dakika

Mercedes, W12'de jetonları nerede kullandığı konusunda sessiz

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes, yeni aracının taban dizaynını saklamış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, yeni aracının taban dizaynını saklamış

Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin örtüsünü kaldırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin örtüsünü kaldırdı!

Mercedes, dayanıklılık endişeleri nedeniyle motorda değişiklik yapmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, dayanıklılık endişeleri nedeniyle motorda değişiklik yapmış

Hamilton tek yıllık kontrat imzalamasının sebebini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton tek yıllık kontrat imzalamasının sebebini açıkladı

Aston Martin, Crypto ile anlaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, Crypto ile anlaştı

AlphaTauri'nin gizlemeye çalıştığı değişiklikler
Formula 1 Formula 1 / Analiz

AlphaTauri'nin gizlemeye çalıştığı değişiklikler

Formula 1'de lansman heyecanı Mercedes ve Alpine ile devam ediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1'de lansman heyecanı Mercedes ve Alpine ile devam ediyor

F1, 2021'den itibaren podyum kutlamalarında köpüklü şarap kullanacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, 2021'den itibaren podyum kutlamalarında köpüklü şarap kullanacak

Son Haberler

Aston Martin, Crypto ile anlaştı
F1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, Crypto ile anlaştı

Mercedes, yeni aracının taban dizaynını saklamış
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, yeni aracının taban dizaynını saklamış

Hamilton tek yıllık kontrat imzalamasının sebebini açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton tek yıllık kontrat imzalamasının sebebini açıkladı

Wolff: "Mercedes hâlâ 2013'teki tutkuya ve açlığa sahip"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Mercedes hâlâ 2013'teki tutkuya ve açlığa sahip"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.