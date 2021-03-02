Mercedes, yeni aracının taban dizaynını saklamış

Alman araç üreticisi, Salı günü 2021 F1 aracını tanıttı, ancak araçta göze çarpan ilk şey yeni kurallara optimize edilmemiş olan bir taban ile aracını görücüye çıkarmış olmasıydı - yani bu taban, yeni versiyon değildi.

F1, bu sene itibariyle, takımların bu alanda performans artırmasını engellemek amacıyla, yeni kuralar tanıttı. Bu kuralların sonucunda arka lastiğin önündeki alanda kesintiler uygulandı, bununla beraber deliklerin kullanımı da sınırlandırıldı.

Kaybedilen yere basma gücünün nasıl yeniden geri kazanılacağı, F1 şampiyona mücadelesinde önemli bir rol oynayacak, bu nedenle takımların bu alanda yaptığı gelişimler gizli tutuldu.

Mercedes teknik direktörü James Allison, takımının da bu oyunu oynadığını söyledi - ki W12 tanıtım fotoğraflarında yeni taban fikrinin bulunmamasının nedeni buydu.

Allison'ın açıklamaları şu şekilde: "Göstermediğimiz alanlar, taban ucu kısmını kapsıyor."

"Bu alan, yeni kurallardan en çok etkilenen alandı, ki taban kurallarını değiştirerek performansı araçtan geri çekmeye çalışıyorlar. O alanda, şu anda dünya ile paylaşmaya hazır olmadığımız bir takım aerodinamik detaylar var."

"Bu durum onun orada olmaması ile alakalı değil, daha çok rakiplerimizin bunu görmemesiyle alakalı bir durum. Onların bunu görüp benzer bir şeyi rüzgar tünellerine sokmalarını istemiyoruz. Sadece bize birkaç hafta kazandırıyor."

"Bence hepimiz rakiplerimizi yakından takip ediyoruz, bu yüzden rakiplerimiz onlara baktığımızı biliyor. Ve bunu şu anda göstermemize gerek yok, bu yüzden bunu yapmıyoruz."

Allison, W12'de yapılan - aralarında motor kapağında yer alan ve güç ünitesindeki gelişimleri saklayan "seksi bir çıkıntının" da yer aldığı - diğer değişikliklerin görülmesinin daha mümkün olduğunu söyledi.

W11 ve W12 arasındaki değişiklikler hakkında konuşan İngiliz teknik direktör, "Bir bakış atmanızın ötesinde bir şey yapmanıza gerek yok, pek çok yönden eski bir arkadaşa benziyor. Geçen seneki monokokun aynısını kullanıyoruz, vites kutusu da aynı ve altındaki yapı da çoğunlukla aynı."

"Ancak biraz daha yakından bakarsanız belirli farklılıklar görebilirsiniz. Sidepod kısmına baktığınızda motor kapağında seksi bir çıkıntı göreceksiniz, ki HPP bölümünde çalışan arkadaşlarımızın bu seneki güç ünitesine sıkıştırdığı birkaç at üzerine yaptığı işin bir kısmını saklamakta."

"Ve tüm araçta bu geçerli. Aslında yeni giysiler giymiş bir araç var, yeni aerodinamik şıklık bulunmakta, biz de bunların başarılı bir araç yaratılmasında yeterli olacağını umuyoruz." dedi.

Ve her ne kadar Allison, Mercedes'in sekizinci üst üste çifte F1 şampiyonluğunu kovalamasının üzerine W12'nin potansiyeli hakkında konuşmasına rağmen İngiliz teknik direktör, rakiplerinin kendileri ile olan farkı kapatabileceğinden emin olduğunu söyledi.

Allison, "Önümüzde olan her şey konusunda oldukça heyecanlıyız, ancak aynı zamanda bir o kadar endişeliyiz. Daha detaylı bir seviyede bu kurallar hakkında çok fazla şey değişti, ancak bu da aracı performans açısından çok zorluyor."

"Rakiplerimizden daha iyi bir şekilde bu performansı geri kazanmayı başarabildik mi? Bunu hiçbirimiz bilemiyoruz ve buna rağmen buna çok önem verdiğimizi biliyoruz. Şu anda yaşadığımız endişe, yılın bu zamanlarında oldukça yüksek."

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