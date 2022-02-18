Mercedes, yeni aracını ilk kez Silverstone'da piste çıkardı!

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Mercedes, yeni sezonda kullanacağı W13'ü bugün gerçekleştirdiği çevrimiçi lansmanla beraber resmen tanıtmıştı.

Takım, lansmandan kısa bir süre sonra Silverstone'da, yeni aracı piste çıkardı ve 100 kilometrelik bir reklam çekimine başladı.

Yeni aracın direksiyonuna geçen ilk isim George Russell oldu. Pisti ıslak olduğu için, araçta yağmur lastikleri vardı.

Russell'dan kısa bir süre sonra Lewis Hamilton'ın da piste çıkması bekleniyor.

Kurallar gereği çekim günleri sadece 100 kilometre sürüyor ve araçta Pirelli'nin gösteri lastikleri oluyor.

Fotoğraflar geldikçe haber güncellenecek.