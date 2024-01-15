Mercedes, yeni aracının lansman tarihini açıkladı!
Mercedes yeni aracı W15'i 14 Şubat Çarşamba günü tanıtacağını resmen açıkladı.
Motorsport.com, geçtiğimiz haftalarda Mercedes'in yeni aracının örtüsünü 14 Şubat'ta kaldıracağını öğrenmişti.
Aynı gün Mercedes dışında McLaren'ın da lansman yapması bekleniyordu.
Bugün resmi bir açıklama yayınlayan Alman üretici, 2024 Mercedes-AMG F1 W15 E Performance aracını 14 Şubat Çarşamba günü tanıtacağını doğruladı.
Lansman, Silverstone'dan gerçekleştirilecek ve takımın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.
Tanıtım etkinliği, Lewis Hamilton, George Russell ve Toto Wolff'un katılımıyla gerçekleşecek. Ayrıca Mercedes'in genç sürücüleri ve Mick Schumacher'in de lansmanda hazır bulunması bekleniyor.
Bu lansmandan sonra Russell ve Hamilton'ın yeni W15'le Silverstone'da piste çıkması planlanıyor.
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