Mercedes, yeni aracında zıplama sorunu yaşamıyor!

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Alman otomobil üreticisi, dalgalanmayla boğuştuğu geçen yılın aksine, bu yıl Bahreyn'de oldukça mutlu görünüyor.

Takım, sabah bölümünde performanstan ziyade dalgalanma ve araç parametreleri üzerinde çalıştı ve Toto Wolff, şu ana kadar her şeyin umut verici göründüğünü dile getirdi.

Wolff, özellikle dalgalanma veya zıplama olmamasının, sabah bölümünün en dikkat çekici noktası olduğunu dile getirdi.

Wolff, "Doğru denge yakalanmış görünüyor. Düzlüğün sonundaki büyük tümsek dışında hiç zıplama yok, bu da iyi haber."

"Bu iyi bir başlangıç noktası. Çok fazla veri topluyoruz çünkü geçen yıl olanlardan sonra korelasyonlar yapmak önemli ve bunu yapıyoruz." dedi.

Wolff, dalgalanmayla alakalı herhangi bir sorun yaşayıp yaşamadıkları sorulduğunda, "Hayır, herhangi bir dalgalanma yoktu."

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Daha hızlı olan 12. virajda biraz dalgalanma vardı ama geçen yıl yaşadığımız şeye yakın bile değil."

"Bu aşamada performansı etkileyen bir şey değil."

"Geçen yıl ilk andan itibaren başımızın belada olduğunu biliyorduk çünkü araç zıplayıp duruyordu."

"Bu yüzden de aracı doğru şekilde kullanamıyorduk. Oysa bu kez durum çok farklı."

"Sanırım artık üzerinde çalışabileceğimiz ve daha iyi hale getirebileceğimiz sağlam bir temelimiz var - ki bunu henüz yapmadık."

"Şu an önemli olan, tıpkı geçen yıl yaşadığımız dalgalanma sorunu gibi performansı doğrudan etkileyen bir şey olup olmadığını anlamak."

"Şimdi sadece program üzerinde çalışmamız gerekiyor." cevabını verdi.

Genel olarak tüm takımlar geçen yıldan daha az dalgalanma sorunu yaşadı ve araçların zıpladığı noktalar, start düzlüğünün sonu gibi tümsekli bölümlerdi.

Ferrari takım patronu Fred Vasseur şunları söyledi: "Bunlar, bir yıl önce araçların kanguru gibi zıpladığıyla aynı şey değil."

"Bugün pistin bazı bölümleri - 1. viraj öncesi ya da 12. viraj gibi- eskisinden biraz daha engebeli. Fakat bu farklı bir sorun."