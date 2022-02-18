Mercedes: "Yeni aero konsepti aracın içini tamamen değiştirmemize sebep oldu"

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Mercedes, sidepod'lar ve motor kapağı da dahil olmak üzere dar yapılan W13'ü cuma günü gerçekleştirilen lansmanla tanıttı.

Elliot, The-Race'e verdiği demeçte, bu alanda ilerleme kaydetmenin "sadece küçültme çalışması" olmadığını ve "çok fazla tasarım ve simülasyon" yapıldığını söyledi.

Elliott, "Aerodinamik değişiklikler hakkında çok fazla konuştuk çünkü en görünür değişiklik bu ve bu kuralların geçişi kolaylaştırması hedefleniyor."

"Aracın çoğunluğu değişmek zorunda kaldı ve bu takım için büyük bir zorluktu. İstenilen aero şekillerini elde etmek, iç kısmı elektrik hatlarını ve ECU'yu nereye yerleştireceğimize kadar yeniden yapmamıza sebep oldu."

"Kurallar artık yasakladığı için hidroliklerin ve yayların kaldırılması nedeniyle, süspansiyon yeniden tasarlandı."

"Umarım sidepod'ların ve motor kapağının ne kadar sıkışık olduğu konusunda bir adım attığımızı görürsünüz." dedi.

F1'in 2022 aerodinamik kuralları, Mercedes ve rakiplerinin belirli parçaları yerleştirme şeklini etkiledi.

Elliott, direksiyonun geçen seneden geldiğini ancak bunun dışındaki parçaların "tamamen yeni olduğunu ve bunun yeni aerodinamik kuralların bir sonucu olduğunu" söyledi.

Elliott, "Aerodinamik yüzeylerin kurallarda tanımlanma şekli tamamen farklı: bu yıl bir CAD yüzeyi ve tolerans veriliyor."

"Bu, tasarımcıların farklı düşünmesi gerektiği anlamına geliyor ve geometrinin yasal olduğundan emin olmayı çok daha zor kılıyor."

"Geçmişte araçta çok fazla küçük detaylar vardı ve bu aerodinamik performansa oldukça etki ediyordu. Ancak şimdi parçaların detayı karmaşığa yakın bile değil."

"Bu nedenle kazancı, temel şekli değiştirerek ve geçmişe kıyasla büyük parçalardan elde ediyorsunuz." dedi.

Mercedes W13 Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes'in cuma sabahı yayınladığı bilgisayar görüntülerinin, lansmandaki araçtan çok daha farklı olduğu görüldü. Tanıtılan aracın, teste çıkacağı ise doğrulandı.

Ancak Elliott, aracın test sırasında hâlâ büyük oranda gelişeceğini ve bunun, Mercedes'in rakiplerine göre nasıl olduğundan Bahreyn yarışına kadar emin olamayacağı anlamına geldiğini söyledi.

Elliott, "Aracın ilk kez çalıştığını görmek her zaman özel bir an."

"Kulağa biraz klişe geliyor ama insanlar, Brackley ve Brixworth'te yıl boyunca aracı bitirmek ve çalıştırabilmek için kan, ter ve gözyaşı döktüler. Şimdi öğrenme aşamasına geçiyoruz."

"Araçlar test sırasında çok fazla gelişeceği için ilk yarışa gidene kadar nerede olduğumuzu bilemeyeceğiz. Ancak, korkunun, aracı geliştirmenin ve ne yaptığımızı görmenin heyecanının ve birlikte başardıklarımızdan duyduğumuz gururun karışımına sahibiz." dedi.