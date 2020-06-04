Mercedes, yedek pilotlarını McLaren'la paylaşabilir

RaceFans'in kaynaklarına göre McLaren'ın yedek bir pilota ihtiyacı olması halinde Mercedes, kendi sahip olduğu yedek pilotlardan bir tanesini İngiliz ekibe verecek.

Eski McLaren sürücüsü Stoffel Vandoorne, tam da bu sebepler Carlos Sainz veya Lando Norris'in katılamadığı yarışlarda McLaren'ın direksiyonuna geçen isim olacak.

Vandoorne, 2016-18 yılları arasında McLaren'la 41 yarışa çıkmıştı.

Eğer Vandoorne Formula E nedeniyle hafta sonunda yoksa, Haas ile Sauber için yarışan Esteban Gutierrez direksiyona geçecek.

F1 CEO'su Chase Carey geçtiğimiz günlerde eğer bir pilotta COVID-19 bulunursa yarışın iptal edilmeyeceğini, bunun yerine takımların yedek pilotlarıyla yarışmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Şu anda Ferrari'nin yedek pilotluğunu Alfa Romeo sürücüsü Antonio Giovinazzi yapıyor. Alfa Romeo'nun yedek pilotu da Robert Kubica.

Red Bull ve AlphaTauri'de yedek pilotluk görevini Sebastien Buemi üstleniyor. Haas, Williams, Renault ve Racing Point'in yedek pilotlarının kimler olacağı henüz bilinmiyor. Geçen yıl Renault'nun yedek pilotu Sergey Sirotkin olmuştu.