Mercedes, yedek parça sıkıntısını önlemeye çalışıyor

2020 sezonu beklenen tarihlerde başlayamadı ve tam da bundan ötürü çok yoğun bir sezon olacak.

Genel olarak arka arkaya üç hafta yarış yapılması, sonrasında bir hafta ara verilmesi ve sonrasında yine aynı formatta devam edilmesi bekleniyor.

Bu da takımların üç hafta boyunca mevcut yedek parçalarıyla devam etmesi gerektiği anlamına geliyor.

Mercedes operasyon şefi Rob Thomas'a göre yedek parça sıkıntısı, arka arkaya yapılan yarışlarda büyük bir baş ağrısı haline gelebilir.

Thomas, “Arka arkaya iki yarışınız olduğu zaman ilk yarışa gidersiniz ve elinizde bazı yedek parçalar olur. Bu yarış esnasında sorunlar ortaya çıksa bile yeterli yedek parçanız olduğu için genellikle ikinci yarışı normal şekilde devam eder. Ancak arka arkaya üçüncü bir yarış yaparsanız, yedek parçalar aniden tükenebilir."

"Bu, fabrikadaki çalışanlar için gerçek bir baş ağrısı oluyor, çünkü pistte çalışan yarış ekibine yeterli sayıda yedek parçayı nasıl sağlayabileceğimizi anlamamız gerekiyor."

"Büyük bir yedek parça stoku oluşturabilirsiniz, ancak çok pahalı ve kaynaklarımızı gereksiz yere harcamak istemiyoruz. Bu yüzden verimli hareket etmeliyiz ve kararı dikkatlice almak gerekiyor. Bunu yapacağız. Yarışlarda hangi parçaların en çok hasar aldığını veya aşındığını belirleyeceğiz ve üretim sürecinde bunları hızlı bir şekilde üretmenin mümkün olacağı bir seviyeye getireceğiz."

"Belirli ayrıntılara bağlı olarak, gerektiği takdirde hızlıca yanıt verebilmek için yarısını veya dörtte üçünü hazırlayabiliriz. Temel ilkelerimiz hız, esneklik ve duyarlılık olacak. Neyse ki, bu modda çalışmaya alışkınız ve sorun olması durumunda, çok hızlı şekilde hareket edebiliriz." dedi.