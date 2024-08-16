Mercedes yaz arasından sonra da galibiyetlerine devam edecek mi?

F1 Nation podcast'i ve F1 basın toplantısı sunucusu Tom Clarkson'a göre Mercedes, Belçika Grand Prix'sinde elde ettiği son dört zaferin ardından sezonun son 10 yarışında çok verimli bir performans sergileyecek.

Pazar günü Belçika Grand Prix'sinde sıcak Spa-Francorchamps pist koşullarında George Russell'ın W15'inin ağırlık sınırı altında kalması nedeniyle yarış sonrası galibiyeti kaybetmesinden önce Mercedes yarışı 1-2 olarak bitirecekti.

Ancak Clarkson, daha büyük resme işaret ederek W15'in eski "zayıf noktası" olan sıcak pist sıcaklıklarının artık bir sorun olmadığını belirtti.

Clarkson, Mercedes'in F1 yaz tatilinden sonra da “zorlu” bir tehdit olacağını ve sezonda kazandıkları üç yarışa ek olarak “çok daha fazla yarış” kazanacaklarını düşünüyor.

Clarkson, “Rekabetin çok içindeler. Son dört yarışın üçünü kazandılar. Buna inanabiliyor musunuz?”

“Monako Grand Prix'sinden bu yana bu takımın olağanüstü bir dönüşü var, George Russell sadece orada özel olarak yeni ön kanadı kullanmıştı ve o zamandan beri sürekli bir ivme kazandılar. Bir sonraki yarışta (Kanada'da), Russell, Max Verstappen ile aynı tur süresini kaydederek pole pozisyonunda başladı.”

"Kanada'da, takımın gerçekten kendini gösterdiğini hissettim. Ve bu yılın ikinci yarısında çok daha fazla yarış kazanacaklarını düşünüyorum.”

“Özellikle Spa, Belçika Grand Prix'sinde, Pazar günü çok sıcak koşullarda yapıldı. Bu, bu yıl W15'in zayıf noktası olmuştu. Soğuk koşullarda iyi performans gösterdi, ama Spa'da sıcak bir pistte performans sergiledi ve bunun takım için bir başka atılım anı olduğunu düşünüyorum.”

“Formula 1 güneşi takip eden bir spor, tabii ki Singapur ve Las Vegas dışında… Ancak sıcak pist koşullarıyla baş etmemiz gerekiyor ve şimdi bunu çözdüklerine göre, yılın ikinci yarısında çok güçlü olacaklarını düşünüyorum.” diye açıkladı.

Mercedes, F1 2024 Takımlar Şampiyonası sıralamasında 10 yarış kala lider Red Bull'un 142 puan gerisinde dördüncü sırada yer alırken, bir sıra önündeki Ferrari'nin sadece 79 puan gerisinde bulunuyor.