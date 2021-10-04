Mercedes, Yat Kupası için Allison'ı da kullanacak

Geçtiğimiz sene Mercedes’in Uygulamalı Bölümler [Applied Science] bölümü Ineos Team UK ile çalışmaya başladı.

Auckland’da düzenlenen Prada Kupasının finalini İtalya’dan Luna Rossa’ya kaybettikten sonra proje lideri Sir Ben Ainslie, bir sonraki denemeleri için Ineos Britanya takımını ve yönetimini revize etti.

Yeni planlar, Mercedes F1’in projeye daha fazla katılım göstermesini içeriyor ve Mercedes, yeni kurallar onaylandığında tasarım ile yeni yatı geliştirme konusunda önemli rol oynayacak.

Pazartesi günü Brackley fabrikasında takımın bu konuda yaptığı açıklamada Mercedes takım patronu Toto Wolff, “Piste en iyi aracı çıkarmaya çalışıp diğerlerine karşı yarışmakla su üzerinde F1 yani Amerika Kupası arasında bir fark yok.”

“Projeye yavaş yavaş katıldık, son sezona oldukça geç kaldık ama bunu sevdik. Organizasyonun içinde insanların Amerika Kupası'nı takip etmeye başladıklarını ve kendi projemiz olarak yarıştıkları görebiliyordum. Bir sonraki sefer ise bu işi düzgün yapacağız."

“Bence mentalitemiz, mümkün olan en iyi işi yapmaya çalışmak ve umarım orada [ilk sırada] olmak için yeteri kadar iyidir.” dedi.

Ineos Team UK America's Cup AC75 Photo by: Ineos Team UK

Ineos takımının Mercedes’in tesislerine ve beyin gücüne erişimine ek olarak F1 ekibinin teknik şefi Allison’ın da zamanının bir kısmını bu projeye adayacak.

Allison, Mercedes’in üstlendiği bu görevin ne kadar büyük olduğunun farkında olduklarının ama takıma F1’de üst üste 7 dünya şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olan mentalitelerinin çok değerli olduğunu ifade etti.

“İnsanlar, Amerika Kupasının su üzerinde F1 gibi olduğunu söylüyor. Çoğu kişi hemen biraz hidrodinamik, biraz aerodinamik, teknolojik, bunların hepsi diye düşünüyor.”

“Fakat aslında bence kıyaslanabilecek en çarpıcı nokta zor olması. F1’in bizim için iyi ilerlemesinin yolu zor olduğunu kabul edecek alçak gönüllülüğe sahip olmamız ve zor olduğunu unuttuğumuz anda rakiplerimizin bizi alt edeceğini biliyor olmamızdı. Bu meydan okuma, bizim için iyi bir zorlukta.”