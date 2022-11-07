Mercedes: "Yaşadığımız sorunların sebeplerini tamamen anladık"

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Yeni araçların ilk sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan ve özellikle ilk yarışlarda dalgalanma sorunu nedeniyle ciddi sorunlar yaşayan Mercedes'in toparlanması uzun sürdü.

Son yarışlarda Ferrari ile farkı neredeyse tamamen kapatan ve birkaç kez Red Bull ile galibiyet mücadelesi veren Mercedes için takımlar şampiyonasını ikinci sırada tamamlama ihtimali de mevcut.

Yine de Red Bull'un halen uzak hedef olduğunu düşünen takım patronu Toto Wolff, 2023 sezonunda galibiyet ve şampiyonluk savaşına dönmelerinin kolay olmadığını düşünüyor.

Wolff, "Diğer takımlarla aramızdaki farkın sebeplerini tamamen öğrendiğimizi düşünüyorum."

"Neyin yanlış gittiğini geç anlamamız bize gelişim savaşında yaklaşık 8 ila 10 ay kaybettirdi. Ciddi bir meydan okumayla karşı karşıyayız."

“Ancak tüm takımlar uzun vadeli düşünüyor, aynı şekilde pilotlarımız da. Takımın performansını bir hafta sonuna veya bir sezona göre yargılamamaya çalışıyoruz. Uzun vadede birçok şampiyonluk elde etmemizin sırrı bu." dedi.

Mechanics and engineers on the grid with George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes'in galibiyet mücadelesi verdiği ABD ve Meksika, Ferrari için ise oldukça zor geçti. Özellikle Meksika'da hiç tempo tutturamayan kırmızılılar, mücadeleyi ancak 5. ve 6. sıralarda tamamlayabildi.

Ancak son iki yarışta galibiyet mücadelesi vermeyi uman Mercedes, Ferrari'nin de bu iki yarışta oyuna döneceğini düşünüyor.

Strateji şefi James Vowles, "Ferrari, Brezilya ve Abu Dhabi'de mücadeleye geri dönecek, iki takım arasında sıkı bir mücadele bekliyorum. Meksika'daki kadar geride kalmayacaklar."

"Halen bizden üstün olduklarını düşünüyorum. Meksika'da 0.3 saniye geride kaldılar ancak kalan iki yarışta bu fark çok daha az olacak."

"Sezonun başında zaman zaman ilk bölümden kurtulmak için mücadele veriyorduk, son bölüme kalabileceğimiz bile kesin değildi. Şu anda ise ilk galibiyetimizi almak için uğraşıyoruz. İlerleme kaydettik."

"Brezilya her iki pilotumuzun da tipik olarak iyi performans gösterdiği bir pist ve daha fazla puan toplayabileceğimiz bir sprint yarışı da mevcut. Rakiplerin sadece 0.1-0.2 saniye gerisinde bir aracınız varsa bir şeyler yapma şansınız da var." dedi.