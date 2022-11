Mercedes: "Yaşadığımız sorunların sebeplerini tamamen anladık"

Yeni araçların ilk sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan ve özellikle ilk yarışlarda dalgalanma sorunu nedeniyle ciddi sorunlar yaşayan Mercedes'in toparlanması uzun sürdü.

Son yarışlarda Ferrari ile farkı neredeyse tamamen kapatan ve birkaç kez Red Bull ile galibiyet mücadelesi veren Mercedes için takımlar şampiyonasını ikinci sırada tamamlama ihtimali de mevcut.

Yine de Red Bull'un halen uzak hedef olduğunu düşünen takım patronu Toto Wolff, 2023 sezonunda galibiyet ve şampiyonluk savaşına dönmelerinin kolay olmadığını düşünüyor.

Wolff, "Diğer takımlarla aramızdaki farkın sebeplerini tamamen öğrendiğimizi düşünüyorum."

"Neyin yanlış gittiğini geç anlamamız bize gelişim savaşında yaklaşık 8 ila 10 ay kaybettirdi. Ciddi bir meydan okumayla karşı karşıyayız."

“Ancak tüm takımlar uzun vadeli düşünüyor, aynı şekilde pilotlarımız da. Takımın performansını bir hafta sonuna veya bir sezona göre yargılamamaya çalışıyoruz. Uzun vadede birçok şampiyonluk elde etmemizin sırrı bu." dedi.

Mechanics and engineers on the grid with George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images