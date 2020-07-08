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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Mercedes, yaşadığı vites kutusu problemini çözmekte sorun yaşıyor!

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Mercedes, yaşadığı vites kutusu problemini çözmekte sorun yaşıyor!
Ekleyen:
, Editör
8 Tem 2020 19:23

Geçen hafta her iki araçlarında yaşadıkları sensör sıkıntısı sonrasında Mercedes yetkilileri, yaşadıkları sıkıntının "karışık bir sorun" olduğunu ve Steiermark GP hafta sonu öncesinde çözmeye çalıştıklarını belirtti.

Sistemlerinde, Red Bull Ring'deki kerblerin üzerinden geçilmesi sonucunda yaşanan elektriksel karmaşıklıklar, Alman takımın Avusturya Grand Prix'si sırasında her iki aracının vites kutusununda iflas etme riski vardı.

Takım, an itibariyle W11 araçlarında kullandıkları konfigürasyonda problemlerin olduğunu kabul etti, ancak çalışanların bu hatayı düzeltmek için geçtiğimiz hafta sonundan önce de çalışmış olmalarına rağmen herhangi bir hılı çözüm bulunamadığını belirtti.

Takımın yarış sonrasındaki video görüşmesinde konuşan Mercedes Strateji Uzmanı James Vowles şunları söyledi: "Fabrikada bu sorunu çözmek için sabah akşam çalışan pek çok insan var. Hatta onlar, grand prix ile eş zamanlı çalışıyorlardı."

"Grand Prix devam ettiği sırada onlar, kendi ellerinden gelen her şeyi deniyorlardı ve bu hafta öncesinde bu sorunu çözmemiz için sorunun önüne geçmeye çalışıyorlardı."

"Biliyoruz ki eğer bu sorunların önüne geçemezsek birkaç gün sonra tekrardan bize problem yaratacak. Bu problemin arkasındaki gerçeklik ise bu sorunun Pazar günü bir veya iki aracımızın yarışı bitirmesine engel olabileceği. Her türlü, bu durum çok karışık."

"Eğer doğrudan ortaya çıkan bir şey olsaydı, bunu geçen hafta ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapardık ve net bir şekilde görülüyor ki, bunu yapamadık."

"Şu anda bildiğimiz şey, vites kutusunda bulunan elektriksel donanımların sıkıntı çektiği, ve bu donanımların bir yarışı tamamlaması için daha çok çalışmamız gerekiyor."

Mercedes'in düşüncesine göre vites kutusu problemleri, Red Bull Ring'in aksine, kerblerde çok agresif olmamayı gerektiren pistlerde herhangi bir problem yaratmayacak, ancak bu hafta sonu tekrardan Red Bull Ring'e gidileceği var sayıldığında yapılması gereken işler olduğu belli.

Avusturya pistinin doğası gereği sürücüler, iyi bir tur zamanı yakalamaları için kerblere agresif bir şekilde atak yapmalılar, bu yüzden sürücülerin yaklaşımı çok muhafazakar olamaz.

Vowles açıklamasına şu şekilde devam etti: "Avusturya pistindeki gerçek şu ki, pist gerçekten çok agresif olunması gereken bir pist, özellikle kerbler konusunda."

"Pist, aracın süspansiyon sistemine ve aracın kendisine çok fazla baskı uyguluyor. İyi bir tur zamanı yakalamanız için de kerbleri kullanmanız lazım, ancak bu kerbler araçta çok fazla titreşim yaratıyor ve bu tüm araca yayılıyor."

"Vites kutusunda olan sorun, doğal bir elektrik sorunu ve gerçek şu ki, bu durumun önüne geçmek için sadece birkaç günümüz var."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Efe Kahya

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