Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

paylaşım
yorumlar
Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
21 Kas 2019 12:34

Mercedes, Brezilya Grand Prix'sinde Max Verstappen ile mücadele eden Lewis Hamilton’ın bataryasnın neden yeteri kadar dolu olmadığını açıkladı.

Hamilton, Brezilya Grand Prix’sindeki ilk pit stoplarda erken pite gelerek Verstappen’in önüne geçmeyi başarmış, ancak çıkış turunda çok fazla enerji kullanmıştı. Bu yüzden bir sonraki turun başında rakibine karşı yerini koruyamamıştı.

Hamilton, 4. virajda yerini geri almak için atak yapmaya çalışmış ancak geçiş yapamamıştı. İngiliz sürücü daha sonra telsizden, “Hadi ama çocuklar, bataryam bittiğinde beni bilgilendirin. *****!” şeklinde bağırmıştı.

Bundan sonraki turun sonunda ise Hamilton, “Çok büyük enerji düşüşü yaşıyorum çocuklar.” dedi. Yarış mühendisi Peter Bonnington ise cevap olarak, “Sanırım bu sadece Strat 8 etkisi. Bir tur içerisinde Strat 7 seviyelerinde olacaksın.” dedi.

Daha sonra, Verstappen’i yakalamaya çalışırken “sıcaklıklar için virajlar öncesinde ayağını gazdan çekmesi” gerektiği söylenen Hamilton, “Motor sorunum mu var?” dedi. Bonnington ise, “Sanırım her şey yolunda, sadece sıcaklıklar biraz fazla. Hâlâ Strat 8 modundasın.” dedi.

Mercedes’in baş pist mühendisi Andrew Shovlin, Hamilton’ın enerjinin kullanılma şekli yüzünden kendisini savunmakta zorlandığını ve takımın bunu gelecekte daha farklı şekilde yapabileceğini itiraf etti.

İlgili haberler:

Shovlin, “Lewis’in bataryasında bir sorun yoktu, donanım sorunu da yoktu. Ancak pitten sonra bir enerji kullanım moduna geçtik.”

“Yani bu pite giriş turundaydı. Güç ünitesi, enerjiyi sürdürülemez şekilde kullanmaya başladı ve bunu pite giriş turu ile pitten çıkış turu boyunca devam ettirdi. Ve sonuç olarak enerji tükendi.”

“Erken pitle öne geçmek için her şeyi vermemiz gerektiğini biliyorduk. Bu hafta, enerjiyi kullanma şeklimizin yeteri kadar verimli olup olmadığını, Max’in bizi geçmesini önlemek için bir şey yapıp yapamayacağımızı gözden geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Mercedes teknik direktörü James Allison, takımın Verstappen’in pitte Robert Kubica tarafından engellenip Hamilton’ın direkt olarak liderliğe yükseleceğini ve pitten çıkış turu boyunca çok fazla enerji kullanması gerekmeyeceğini bilemeyeceğini söyledi.

Allison, “Eğer Williams’ın Max’i engelleyeceğini bilseydik, çıkış turunda biraz daha sakin olabilirdik!” dedi.

Sonraki haber
Hamilton, 2020'de üçlü şampiyonluk mücadelesi bekliyor

Önceki haber

Hamilton, 2020'de üçlü şampiyonluk mücadelesi bekliyor

Sonraki haber

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Adam Cooper

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
01:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
05:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
02:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
05:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

1s
2
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

3s
3
Formula 1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

1s
4
Formula 1

Hamilton, 2020'de üçlü şampiyonluk mücadelesi bekliyor

2s
5
Formula 1

Lehto, Honda ile ilgili ilginç bir komplo teorisi ortaya attı

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1
2s

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Racing Point, Abu Dhabi test programını açıkladı
F1

Racing Point, Abu Dhabi test programını açıkladı

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı
F1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı
F1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

Hamilton, 2020'de üçlü şampiyonluk mücadelesi bekliyor
F1

Hamilton, 2020'de üçlü şampiyonluk mücadelesi bekliyor

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”
F1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.