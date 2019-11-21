Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

Hamilton, Brezilya Grand Prix’sindeki ilk pit stoplarda erken pite gelerek Verstappen’in önüne geçmeyi başarmış, ancak çıkış turunda çok fazla enerji kullanmıştı. Bu yüzden bir sonraki turun başında rakibine karşı yerini koruyamamıştı.

Hamilton, 4. virajda yerini geri almak için atak yapmaya çalışmış ancak geçiş yapamamıştı. İngiliz sürücü daha sonra telsizden, “Hadi ama çocuklar, bataryam bittiğinde beni bilgilendirin. *****!” şeklinde bağırmıştı.

Bundan sonraki turun sonunda ise Hamilton, “Çok büyük enerji düşüşü yaşıyorum çocuklar.” dedi. Yarış mühendisi Peter Bonnington ise cevap olarak, “Sanırım bu sadece Strat 8 etkisi. Bir tur içerisinde Strat 7 seviyelerinde olacaksın.” dedi.

Daha sonra, Verstappen’i yakalamaya çalışırken “sıcaklıklar için virajlar öncesinde ayağını gazdan çekmesi” gerektiği söylenen Hamilton, “Motor sorunum mu var?” dedi. Bonnington ise, “Sanırım her şey yolunda, sadece sıcaklıklar biraz fazla. Hâlâ Strat 8 modundasın.” dedi.

Mercedes’in baş pist mühendisi Andrew Shovlin, Hamilton’ın enerjinin kullanılma şekli yüzünden kendisini savunmakta zorlandığını ve takımın bunu gelecekte daha farklı şekilde yapabileceğini itiraf etti.

Shovlin, “Lewis’in bataryasında bir sorun yoktu, donanım sorunu da yoktu. Ancak pitten sonra bir enerji kullanım moduna geçtik.”

“Yani bu pite giriş turundaydı. Güç ünitesi, enerjiyi sürdürülemez şekilde kullanmaya başladı ve bunu pite giriş turu ile pitten çıkış turu boyunca devam ettirdi. Ve sonuç olarak enerji tükendi.”

“Erken pitle öne geçmek için her şeyi vermemiz gerektiğini biliyorduk. Bu hafta, enerjiyi kullanma şeklimizin yeteri kadar verimli olup olmadığını, Max’in bizi geçmesini önlemek için bir şey yapıp yapamayacağımızı gözden geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Mercedes teknik direktörü James Allison, takımın Verstappen’in pitte Robert Kubica tarafından engellenip Hamilton’ın direkt olarak liderliğe yükseleceğini ve pitten çıkış turu boyunca çok fazla enerji kullanması gerekmeyeceğini bilemeyeceğini söyledi.

Allison, “Eğer Williams’ın Max’i engelleyeceğini bilseydik, çıkış turunda biraz daha sakin olabilirdik!” dedi.