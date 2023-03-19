Mercedes, yaklaşımını değiştirmesinin ardından "büyük adımlar" atmış!

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Alman otomobil üreticisi, bu yıla beklediği başlangıcı yapamamasının ardından, geçen sezonun başından bu yana kullandığı zeropod konseptinden uzaklaşmak amacıyla yeni bir eylem planı başlattı.

Takımın yeniden ön tarafa dönmesinin vakit alacağı biliniyor ancak ilk veriler, Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell için oldukça cesaret verici görünüyor.

Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesi konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın yaklaşımını değiştirdiği için şimdiden iyi performans adımları attığını söyledi.

Wolff, "Şu anda bulunduğumuz yerle kıyaslandığında, performans anlamında atılmış büyük adımlar var."

"Ar-Ge ve aero kısmında elde ettiğimiz kazançlar, uzun zamandır elde ettiğimiz kazançlardan çok daha büyük."

"Yani potansiyelin bazılarını ortaya çıkardık çünkü artık olaylara farklı açılardan bakıyoruz. Bahreyn testinden ve yarışından öğrendiklerimiz sayesinde artık farklı bir bakış açısına sahibiz."

"Geri adım atmadık. Aksine, hemen iki adım ileriye gittik." dedi.

Takımdaki 'konsept' değişikliği konuşmalarının çoğu sidepod etrafında dönerken, Mercedes için yön değişikliğinin daha çok aracın yere yakınlığıyla ilgili ayar kısmı gibi görünüyor.

Wolff, "Sanırım yaptığımız en büyük değişiklik, aracın çalıştığı en iyi noktayı bulmakla ilgili oldu."

"Geçen yıl aracı çok alçakta çalışırdık ve bu yıl ise çok yüksekteydi. Oysa şimdi hangi yöne gideceğimizi bildiğimize inanıyoruz."

"Tabii ki sahip olmayı istediğiniz taban ve dış aksam kısmıyla ilgili her şey bunu takip ediyor."

"Aptalca bir iyimserlik içerisine girmek istemem ama en azından cesaret verici şeyler görüyoruz." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff, yapılan çalışmalar sayesinde W14'ün gelecekte çok daha farklı görünmesini beklerken, Suudi Arabistan'da daha iyi olmalarının araçla ilgili görüşlerini değiştirmediğini söyledi.

"Her zaman kıyas noktasına bakarız; Bugünkü kıyas noktası da [Max] Verstappen ve [Sergio] Perez'in performansı ve onlardan çok uzaktayız. Yani durum değişmedi."

"Bence Max seansı tamamlayabilseydi, aradaki fark daha da büyük olacaktı. Bunu yarış temposunda da gördük."

"Dolayısıyla, sıralamalarda üçüncü olmak, ruh halimi bir milimetre bile değiştirmedi."

"Aradaki tek fark, artık gidilecek yönün belirlenmiş olması. Yani artık mesele tek seans, sıralama ve hatta tek yarış değil. Artık her şeyi değiştirerek tam gaz ilerliyoruz."