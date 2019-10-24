Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Mercedes, yakında Hamilton'la yeni sözleşme görüşmelerine başlayacak

paylaşım
yorumlar
Mercedes, yakında Hamilton'la yeni sözleşme görüşmelerine başlayacak
Ekleyen:
, Editör
24 Eki 2019 08:26

Mercedes, 2021 ve sonrası için Lewis Hamiltonla yeni bir anlaşma imzalamak istiyor.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3rd position, celebrates with his team in Parc Ferme
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 on a scooter
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, on the grid

Mercedes, 2012 yılının ardından Lewis Hamilton'la sözleşme imzalamıştı ve İngiliz pilot o günden bu yana dört şampiyonluk kazanmayı başardı.

Meksika veya Austin'de altıncı şampiyonluğunu kazanması beklenen Hamilton'ın Alman üreticiyle olan anlaşması 2020 sonunda sona eriyor ve adı Ferrari ile anılıyor.

Mercedes şimdi Ocak ayında 35 yaşına girecek Hamilton'la uzun vadeli yeni bir anlaşma imzalamak istiyor.

Toto Wolff, eğer iyi bir araç sunmaya devam ederlerse Hamilton'ın takımdan ayrılacağını düşünmüyor.

Wolff, “Ona kazanabileceği bir araç sağladığımız sürece, Lewis'in diğer takımları düşünmek için hiçbir sebebi olmaz ve bizim de başka bir yere bakmak için herhangi bir sebebimiz yok."

“Lewis'e söylediğimiz şey, sezondan en iyisini almak, sonrasında biraz dinlenmek ve ardından 2021'de ne olacağını tartışmak istediğimiz oldu." dedi.

Wolff, 2021'de büyük kural değişikliği olacağını ve tüm takımların etraflarındaki sürücülere bakacağını söyledi.

“Bizi bir araya getiren şey sadakat ve dürüstlük. 2021'le ilgili yapacağımız en önemli görüşmeler Lewis ve Valtteri'yle olacak."

“Ferrari kendi sahip olduğu seçeneklere bakacak. Şimdi bazen sorunlara neden olan iyi bir sürücü kadrosuna sahipler. Bu yüzden '2021 için ne istiyoruz?' diye düşünecekler. ”

Sonraki haber
Prost: "Ferrari sürücü yönetimi konusunda zor durumda"

Önceki haber

Prost: "Ferrari sürücü yönetimi konusunda zor durumda"

Sonraki haber

Perez: "2021'de hedefimiz podyum"

Perez: "2021'de hedefimiz podyum"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

2
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

3
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

4
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

5
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

3s

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.