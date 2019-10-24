Mercedes, yakında Hamilton'la yeni sözleşme görüşmelerine başlayacak

Mercedes, 2012 yılının ardından Lewis Hamilton'la sözleşme imzalamıştı ve İngiliz pilot o günden bu yana dört şampiyonluk kazanmayı başardı.

Meksika veya Austin'de altıncı şampiyonluğunu kazanması beklenen Hamilton'ın Alman üreticiyle olan anlaşması 2020 sonunda sona eriyor ve adı Ferrari ile anılıyor.

Mercedes şimdi Ocak ayında 35 yaşına girecek Hamilton'la uzun vadeli yeni bir anlaşma imzalamak istiyor.

Toto Wolff, eğer iyi bir araç sunmaya devam ederlerse Hamilton'ın takımdan ayrılacağını düşünmüyor.

Wolff, “Ona kazanabileceği bir araç sağladığımız sürece, Lewis'in diğer takımları düşünmek için hiçbir sebebi olmaz ve bizim de başka bir yere bakmak için herhangi bir sebebimiz yok."

“Lewis'e söylediğimiz şey, sezondan en iyisini almak, sonrasında biraz dinlenmek ve ardından 2021'de ne olacağını tartışmak istediğimiz oldu." dedi.

Wolff, 2021'de büyük kural değişikliği olacağını ve tüm takımların etraflarındaki sürücülere bakacağını söyledi.

“Bizi bir araya getiren şey sadakat ve dürüstlük. 2021'le ilgili yapacağımız en önemli görüşmeler Lewis ve Valtteri'yle olacak."

“Ferrari kendi sahip olduğu seçeneklere bakacak. Şimdi bazen sorunlara neden olan iyi bir sürücü kadrosuna sahipler. Bu yüzden '2021 için ne istiyoruz?' diye düşünecekler. ”