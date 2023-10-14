Mercedes: "Wolff piste gelmese bile her toplantıda yer aldı"
Mercedes, Toto Wolff'un son hafta sonlarında pistte olmamasına rağmen takımla iletişimde kaldığını açıkladı.
Mercedes, bu iki hafta boyunca Toto Wolff'suz çalışmak zorunda kaldı çünkü Wolff, geçirdiği diz ameliyatı yüzünden son iki haftadır evden çalışıyor.
Brackley merkezli takımın patronu, bir yandan iyileşmeye devam ederken diğer yandan da yarış hafta sonları boyunca sürekli takımla iletişim halindeydi.
Wolff'un yerine, Mercedes'in motor sporları iletişim direktörü Bradley Lord da dahil olmak üzere birçok kişi bu görevi üstlendi.
Bu konu hakkında konuşan Lord, Wolff'un eksikliğinin takımın ilerleyişi üzerinde herhangi bir sıkıntı yaratmadığını söyledi.
"Neredeyse her toplantıya katıldı."
"Yani fiziksel olarak bizimle değildi ama takımda güçlü bir varlık gösterdi."
"Bu açıdan bakıldığında, seyahat edemediği zamanlarda işleyişte herhangi bir sorun olmuyor, her şey normal bir şekilde yürütülüyor."
Toto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Erik Junius
"Fakat aynı zamanda tüm bu toplantılarda da her zamanki rolünü oynadı."
Mercedes, Katar'da Lewis Hamilton ve George Russell'ın ilk turda bir araya gelmesiyle zorlu bir yarış geçirdi.
Hamilton yarışa veda ederken, Russell devam etmeyi başardı ve sonunda çizgiyi dördüncü olarak geçti.
Britanyalı pilot, takım telsizinden olayla ilgili konuşurken Wolff araya girdi ve devam etmesi gerektiğini söyledi.
Lord, "Şu anda Monako'da. Japonya'dan önce geçirdiği diz ameliyatından sonra doktorlar ona uçağa atlamamasını ve sadece dizini dinlendirmesini, böylece son beş yarış için iyi bir seviyeye gelmesini tavsiye etti."
"Evinde garajlarda sahip olduğumuz düzenin aynısına sahip ve bu nedenle gerçek zamanlı olarak yarışı takip edebiliyor ve aynı zamanda gerçek zamanlı olarak katılabiliyor." dedi.
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