Mercedes, Wolff hakkındaki "asılsız" iddiaları reddediyor
Mercedes, takım patronu Toto Wolff'un herhangi bir yanlış davranışta bulunduğu iddialarını reddetti ve medyada yayınlanana kadar FIA soruşturması hakkında hiçbir şey bilmediğini iddia etti.
FIA salı günü yaptığı açıklamada, uyum departmanının, FOM personelinin bir üyesi ile bir takım patronu arasındaki bilgi aktarımına ilişkin olası bir çıkar çatışmasını soruşturduğunu duyurdu.
Açıklamada, "FIA, FOM personelinin bir üyesinden bir F1 takım patronuna gizli nitelikte bilgi aktarıldığı iddiasına odaklanan medya spekülasyonlarının farkındadır ve FIA Uyum Departmanı konuyu incelemektedir." denildi.
Yaşanan olayın, diğer takım patronlarının Mercedes takımının patronu Toto Wolff ile eşi Susie arasında bilgi aktarımı konusunda potansiyel bir çıkar çatışması olduğu konusunda FIA'ya şikayette bulunduklarını öne süren bir rapora atıfta bulunulduğu anlaşılmaktadır.
Ancak Mercedes, yaşananların asılsız iddialar olduğunu söylediği ve Wolff'u güçlü bir şekilde savundu. Konuyla ilgili olarak yönetim organıyla herhangi bir iletişimde bulunmadığını açıkladı.
Mercedes'in yaptığı açıklamada, "Bu akşam FIA tarafından yapılan ve tek bir medya kuruluşunun asılsız iddialarına yanıt veren genel açıklamayı ve bu açıklamayı Mercedes-AMG F1 Takım Patronuyla ilişkilendiren kayıt dışı brifingi not ediyoruz."
"Takım, FIA Uyum Departmanından bu konuyla ilgili herhangi bir iletişim almamıştır ve soruşturmayı bir medya açıklaması yoluyla öğrenmek son derece şaşırtıcı olmuştur."
"Açıklamadaki iddiayı ve bununla bağlantılı olarak medyada yer alan ve Takım Patronumuzun dürüstlüğüne ve uyumluluğuna haksız bir şekilde gölge düşüren haberleri tamamen reddediyoruz." denildi.
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
George Russell, Mercedes-AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, engineers
Mercedes, FIA'nın dahil olduğu meselenin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması ve soruşturma konusunda tam şeffaflığın sağlanmasıyla bağlantılı olacağını söyledi.
Mercedes'in yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Doğal olarak, FIA Uyum Departmanını bu soruşturma ve içeriğiyle ilgili olarak eksiksiz, hızlı ve şeffaf bir şekilde yazışmaya davet ediyoruz."
FIA Uyum Departmanı bu sezon Lance Stroll'ün Katar Grand Prix'sinden sonra sıralama turlarından erken elenmesinin ardından antrenörünü ittiği için soruşturulmasıyla harekete geçmişti.
Kanadalı pilot daha sonra resmi bir uyarı almış ve davranışı için de özür dilemişti.
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