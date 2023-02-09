Mercedes ve Williams'ın yakınlaştığından şüphelenen tek kişi Horner değil
Sky Sports yorumcusu Karun Chandhok, Williams'ın James Vowles'u takım patronu yapmasını "cesur bir hamle" olarak değerlendiriyor ve Mercedes'le aralarının kuvvetlenmesini bekliyor.
Jost Capito ile yollarını ayırmasının ardından Williams, yeni bir takım patronu bulmak için arayışlara başlamış ve sonunda James Vowles'ta karar kılmıştı.
Sky Sports'a konuşan Karun Chandhok, Mercedes'te görev alan Vowles'la yapılan anlaşmadan hayal kırıklığı duymadığını söylüyor.
Fakat bu ortaklık sayesinde Mercedes ve Williams'ın hiç olmadığı kadar yakınlaşacağı görüşünde.
Chandhok, "Mercedes'in bunun için arka planda herhangi bir şey alıp almadığını ben de merak ediyorum çünkü bir takımın üst düzey bir çalışanını, herhangi bir ara vermeksizin göndermesi çok nadiren görülen bir şeydir."
"Yine de bana göre iyi bir hamleydi. Bu hamleyi çok cesurca buluyorum çünkü daha önce bu görevde bulunmamış birisi."
"Mühendislik geçmişi olan ve yakın zamanda üst düzey bir takımda çalışmış birini seçmeleri çok hoş." dedi.
İki takım arasında gizli bir anlaşmanın yapıldığı ya da en azından benzer bir şeyin söz konusu olduğunu düşünen tek kişi Chandhok değil.
Çünkü Christian Horner da Red Bull lansmanında, benzer konuyu gündeme getirmişti.
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