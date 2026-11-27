Analiz

Formula 1 Katar GP

Mercedes, W17’yi geliştirmeye devam ediyor: Hedef lastikleri ideal sıcaklık aralığına getirmek

Mercedes, 2026 sezonunun son bölümünde W17 üzerindeki geliştirme çalışmalarını durdurmadı. Brackley ekibi, hem mevcut güncelleme paketinin performansını iyileştirmeyi hem de 2027 aracı için faydalı veriler toplamayı hedefliyor. Bu çalışmaların önemli bir bölümünü ise fren soğutma kanalları ve lastiklerin sıcaklık yönetimi oluşturuyor.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 27 Kas 2026 09:05

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Mercedes, W17’nin gelişim sürecini henüz tamamlamış değil. Brackley merkezli ekibin mühendisleri, 2027 sezonuna da katkı sağlayabilecek çeşitli deneyler yapmayı sürdürüyor. Çalışmaların iki temel amacı bulunuyor: Sepang’da tanıtılan son güncelleme paketinin performansını daha tutarlı hâle getirmek ve teknik direktör James Allison ile Simone Resta liderliğindeki mühendis kadrosuna gelecek sezon için yol gösterecek veriler sağlamak.

Lusail’de AG Photo tarafından görüntülenen detaylar ise genellikle FIA’nın her Grand Prix öncesinde yayımladığı güncelleme listelerinde yer almayan bir alana odaklandı: Ön ve arka fren soğutma kanalları.

Dettaglio della Mercedes W17 senza i cestelli : si nota il disco carenato con materiali termoisolanti

Foto di: AG Photo

Fren soğutma kanallarının lastik sıcaklığındaki rolü

Modern Formula 1 araçlarında fren soğutma kanallarının işlevi giderek daha önemli hâle geliyor. Bu parçaların tasarımı ve özellikle içlerinden geçen hava akışını yönlendiren kanallar, birbirinden farklı görevler üstlenebiliyor. Kanala alınan temiz havanın yalnızca küçük bir bölümü doğrudan fren sisteminin soğutulmasında kullanılıyor.

Hava akışının büyük bölümü ise kanalı oluşturan iki duvar arasında dolaştırılarak bir tür hava yastığı oluşturuyor. Bu yapı, karbon fren diski, kaliper ve balataların ürettiği ısının janta ve dolayısıyla lastiğe aktarılmasını kontrol etmeye yardımcı oluyor.

Ön tarafta genel eğilim, lastiğin mümkün olan en kısa sürede ideal çalışma sıcaklığına ulaşmasını sağlamak için belirli miktarda ısı transferine izin vermek. Bu durum özellikle sıralama turlarında, güvenlik aracı sonrasındaki yeniden startlarda veya pit stopların ardından önem kazanıyor. Lastik hedeflenen sıcaklığa ulaştıktan sonra ise sıcaklık koşullarının dengelenmesi ve stint boyunca lastiğin ömrünün korunması amaçlanıyor.

Arka tarafta ise farklı bir yaklaşım söz konusu. Arka lastikler, güç aktarımının gerçekleştiği aksta bulunduğu için güç ünitesinin ani hızlanmalar sırasında oluşturduğu ısı nedeniyle aşırı ısınma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle arka fren kanallarının tasarımında ısının mümkün olduğunca hızlı uzaklaştırılması hedefleniyor.

Las Vegas gibi lastikleri çalışma sıcaklığına getirmekte zorlanılan pistlerde ise ön tarafta da janta ve dolayısıyla lastiğe daha fazla ısı aktarılmasını sağlayan çözümler kullanılabiliyor.

Dettaglio tecnico Mercedes W17, cestello posteriore

Foto di: AG Galli

Mercedes'in Lusail'deki fren kanalı çözümleri

Mercedes, sezon boyunca kontrol edilmesi ve simüle edilmesi oldukça zor olan bu alanda çalışmalarını geliştirdi. Bu konudaki ilerleme hem karmaşık hem de yüksek maliyetli bir geliştirme süreci gerektiriyor.

Lusail'de görülen W17'nin ön tekerlek bölgesinde, ilk fren kanalından ikinci kanala doğru uzanan geniş bir tahliye açıklığı dikkat çekiyor. Buradaki amaç, frenlerden kaynaklanan ısının dışarı atılmasını sağlamak.

Bu çözüm, özellikle lastiklerin yüksek yanal yüklere maruz kaldığı Katar pisti için önem taşıyor. Çünkü bu koşullarda lastik üzerindeki ısı yalnızca asfaltla temas eden sırt bölümündeki sürtünmeden kaynaklanmıyor; yanak bölgesindeki deformasyon da sıcaklığın artmasına katkıda bulunuyor.

Arka tarafta ise soğutma kanalları, ısının mümkün olduğunca hızlı şekilde tahliye edilmesini sağlayacak biçimde tasarlanmış. Brembo kaliperinin yakınında, kanalın alt bölümündeki çıkış kenarında iki ayrı tahliye açıklığı görülüyor. Carbon Industries imzalı fren diskleri ise ısı yalıtımı sağlayan bir kaplamanın içinde bulunuyor.

Mercedes'in bu alandaki geliştirme çalışmaları yalnızca W17'nin son yarışlardaki performansını iyileştirmeyi değil, aynı zamanda 2027 aracı için de önemli teknik veriler elde etmeyi amaçlıyor.

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