Analiz
Formula 1 Katar GP
Mercedes, W17’yi geliştirmeye devam ediyor: Hedef lastikleri ideal sıcaklık aralığına getirmek
Mercedes, 2026 sezonunun son bölümünde W17 üzerindeki geliştirme çalışmalarını durdurmadı. Brackley ekibi, hem mevcut güncelleme paketinin performansını iyileştirmeyi hem de 2027 aracı için faydalı veriler toplamayı hedefliyor. Bu çalışmaların önemli bir bölümünü ise fren soğutma kanalları ve lastiklerin sıcaklık yönetimi oluşturuyor.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 27 Kas 2026 09:05
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Mercedes, W17’nin gelişim sürecini henüz tamamlamış değil. Brackley merkezli ekibin mühendisleri, 2027 sezonuna da katkı sağlayabilecek çeşitli deneyler yapmayı sürdürüyor. Çalışmaların iki temel amacı bulunuyor: Sepang’da tanıtılan son güncelleme paketinin performansını daha tutarlı hâle getirmek ve teknik direktör James Allison ile Simone Resta liderliğindeki mühendis kadrosuna gelecek sezon için yol gösterecek veriler sağlamak.
Lusail’de AG Photo tarafından görüntülenen detaylar ise genellikle FIA’nın her Grand Prix öncesinde yayımladığı güncelleme listelerinde yer almayan bir alana odaklandı: Ön ve arka fren soğutma kanalları.
Dettaglio della Mercedes W17 senza i cestelli : si nota il disco carenato con materiali termoisolanti
Foto di: AG Photo
Fren soğutma kanallarının lastik sıcaklığındaki rolü
Modern Formula 1 araçlarında fren soğutma kanallarının işlevi giderek daha önemli hâle geliyor. Bu parçaların tasarımı ve özellikle içlerinden geçen hava akışını yönlendiren kanallar, birbirinden farklı görevler üstlenebiliyor. Kanala alınan temiz havanın yalnızca küçük bir bölümü doğrudan fren sisteminin soğutulmasında kullanılıyor.
Hava akışının büyük bölümü ise kanalı oluşturan iki duvar arasında dolaştırılarak bir tür hava yastığı oluşturuyor. Bu yapı, karbon fren diski, kaliper ve balataların ürettiği ısının janta ve dolayısıyla lastiğe aktarılmasını kontrol etmeye yardımcı oluyor.
Ön tarafta genel eğilim, lastiğin mümkün olan en kısa sürede ideal çalışma sıcaklığına ulaşmasını sağlamak için belirli miktarda ısı transferine izin vermek. Bu durum özellikle sıralama turlarında, güvenlik aracı sonrasındaki yeniden startlarda veya pit stopların ardından önem kazanıyor. Lastik hedeflenen sıcaklığa ulaştıktan sonra ise sıcaklık koşullarının dengelenmesi ve stint boyunca lastiğin ömrünün korunması amaçlanıyor.
Arka tarafta ise farklı bir yaklaşım söz konusu. Arka lastikler, güç aktarımının gerçekleştiği aksta bulunduğu için güç ünitesinin ani hızlanmalar sırasında oluşturduğu ısı nedeniyle aşırı ısınma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle arka fren kanallarının tasarımında ısının mümkün olduğunca hızlı uzaklaştırılması hedefleniyor.
Las Vegas gibi lastikleri çalışma sıcaklığına getirmekte zorlanılan pistlerde ise ön tarafta da janta ve dolayısıyla lastiğe daha fazla ısı aktarılmasını sağlayan çözümler kullanılabiliyor.
Dettaglio tecnico Mercedes W17, cestello posteriore
Foto di: AG Galli
Mercedes'in Lusail'deki fren kanalı çözümleri
Mercedes, sezon boyunca kontrol edilmesi ve simüle edilmesi oldukça zor olan bu alanda çalışmalarını geliştirdi. Bu konudaki ilerleme hem karmaşık hem de yüksek maliyetli bir geliştirme süreci gerektiriyor.
Lusail'de görülen W17'nin ön tekerlek bölgesinde, ilk fren kanalından ikinci kanala doğru uzanan geniş bir tahliye açıklığı dikkat çekiyor. Buradaki amaç, frenlerden kaynaklanan ısının dışarı atılmasını sağlamak.
Bu çözüm, özellikle lastiklerin yüksek yanal yüklere maruz kaldığı Katar pisti için önem taşıyor. Çünkü bu koşullarda lastik üzerindeki ısı yalnızca asfaltla temas eden sırt bölümündeki sürtünmeden kaynaklanmıyor; yanak bölgesindeki deformasyon da sıcaklığın artmasına katkıda bulunuyor.
Arka tarafta ise soğutma kanalları, ısının mümkün olduğunca hızlı şekilde tahliye edilmesini sağlayacak biçimde tasarlanmış. Brembo kaliperinin yakınında, kanalın alt bölümündeki çıkış kenarında iki ayrı tahliye açıklığı görülüyor. Carbon Industries imzalı fren diskleri ise ısı yalıtımı sağlayan bir kaplamanın içinde bulunuyor.
Mercedes'in bu alandaki geliştirme çalışmaları yalnızca W17'nin son yarışlardaki performansını iyileştirmeyi değil, aynı zamanda 2027 aracı için de önemli teknik veriler elde etmeyi amaçlıyor.
Ayrıca şunu da okuyun:
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Lawson: “Katar’da sıralama turları çok önemli olacak”
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Kemal Şengül
Katar GP öncesi lastik uyarısı: Pirelli'den 27 turluk stint sınırı, geçişler zorlaşabilir
Formula 1
Formula 1
Katar GP
57 dk
Katar GP öncesi lastik uyarısı: Pirelli'den 27 turluk stint sınırı, geçişler zorlaşabilir
Hamilton, sözleşmesindeki maddeyle 2028 sonuna kadar Ferrari'de kalabilir
Formula 1
Formula 1
Katar GP
1 s
Hamilton, sözleşmesindeki maddeyle 2028 sonuna kadar Ferrari'de kalabilir
Honda, Alonso’nun motorunda sorun bulamadı
Formula 1
Formula 1
Katar GP
1 s
Honda, Alonso’nun motorunda sorun bulamadı
Daha fazlası
George Russell
Rosberg: "Russell 2027'de şampiyonluk mücadelesi veremeyecek"
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
1 g
Rosberg: "Russell 2027'de şampiyonluk mücadelesi veremeyecek"
Antonelli, neden Russell'a hava koridoru vermedi?
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
5 g
Antonelli, neden Russell'a hava koridoru vermedi?
Russell: "Q3'ün son bölümü çılgıncaydı!"
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
6 g
Russell: "Q3'ün son bölümü çılgıncaydı!"
Daha fazlası
Mercedes
Analiz: Antonelli, ayağını gazdan çekerek galibiyet şansını nasıl kaybetti?
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
4 g
Analiz: Antonelli, ayağını gazdan çekerek galibiyet şansını nasıl kaybetti?
Antonelli: "Podyumu kendi hatam yüzünden kaybettim"
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
5 g
Antonelli: "Podyumu kendi hatam yüzünden kaybettim"
Wolff: "Antonelli'nin pole'ü nasıl aldığını anlamadık!"
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
6 g
Wolff: "Antonelli'nin pole'ü nasıl aldığını anlamadık!"
Son Haberler
Mercedes, W17’yi geliştirmeye devam ediyor: Hedef lastikleri ideal sıcaklık aralığına getirmek
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
4 dk
Mercedes, W17’yi geliştirmeye devam ediyor: Hedef lastikleri ideal sıcaklık aralığına getirmek
Lawson: “Katar’da sıralama turları çok önemli olacak”
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
20 dk
Lawson: “Katar’da sıralama turları çok önemli olacak”
Katar GP öncesi lastik uyarısı: Pirelli'den 27 turluk stint sınırı, geçişler zorlaşabilir
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
57 dk
Katar GP öncesi lastik uyarısı: Pirelli'den 27 turluk stint sınırı, geçişler zorlaşabilir
Hamilton, sözleşmesindeki maddeyle 2028 sonuna kadar Ferrari'de kalabilir
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
1 s
Hamilton, sözleşmesindeki maddeyle 2028 sonuna kadar Ferrari'de kalabilir
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol