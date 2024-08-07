Mercedes, W16'nın ilk tasarım ipuçlarını verdi

Mercedes'in pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, 2024 için araç konseptini değiştirdikten sonra W15 ile performansta önemli bir adım atan gelecek yılın W16'sından neler beklenebileceğini açıkladı.

Mevcut yer etkisi düzenlemelerinin ilk iki yılında, Mercedes eski teknik direktör Mike Elliott tarafından benimsenen konseptin anlaşılması ve açığa çıkarılması zor olduğu için bir çıkmazdaydı.

Geçen yıl yapılan personel değişiklikleri sonucunda Elliott takımdan ayrıldı ve eski teknik direktör James Allison, günlük F1 çalışmalarına dönerek takımın teknik direktörü olarak görev aldı.

Allison yönetiminde, Mercedes 2024 için aracın konseptini tamamen değiştirdi ve W15 başlangıçta yavaş bir başlangıç yapsa da 2024 sezonunun ilk yarısını F1'in en hızlı makinelerinden biriyle tamamladı.

Ancak Shovlin, W15'in henüz F1'in standart belirleyicisi olmadığını düşünüyor ve Belçika Grand Prix’sinde Brackley merkezli ekibin araçta tespit ettiği kalan zayıflıkları açıkladı.

Shovlin, "Geriye kalan ana zayıflık şu: Arka tarafa yük bindiren pistlerdeki sıcak koşullarda McLarenlar veya Max Verstappen kadar iyi değiliz."

"Bunu Budapeşte'de gördük ve Avusturya'da da gördük ama Budapeşte'deki yarış temposu farkımız daha azdı.”

"Bu yüzden son yarışlar boyunca bu konuda ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Silverstone'a baktığınızda rekabetçi olduğumuzu görüyorsunuz. Bence ana zayıflık bu ama herkes aracını geliştirmeye çalışıyor. Eğer diğerlerinden daha hızlı gelişmiyorsanız, o zaman oldukça hızlı bir şekilde geriye doğru kayarsınız.”

"Dolayısıyla her zaman ne kadar geliştirme yapabileceğinize odaklanacaksınız. Geleceği sadece bir ay ya da altı hafta sonrasına kadar görebiliyoruz çünkü rüzgar tünelinizde bu tür bir ufukla çalışıyorsunuz.”

"Bilmediğimiz şey; rüzgar tünelinden, araç dinamikleri grubundan ve mekanik tasarım grubundan performans getirmeye devam edip edemeyeceğimiz.”

"Umarım yılın son bölümünde de performans getirmeye devam edecekler. İyi fikirlerimiz var ancak bir fikre sahip olmakla araca takıp daha hızlı gitmesini sağlayabileceğiniz fiziksel parçalara sahip olmak arasında yapılması gereken çok iş var." dedi.

Andrew Shovlin, Pist Kenarı Mühendislik Direktörü, Mercedes-AMG Fotoğraf: Erik Junius

W15 ve W16 için geliştirme bundan sonra nereye gidiyor?

2026'daki büyük devrimden önce mevcut kural kitaplarının son yılı olan 2025 için düzenlemeler bir kez daha sabitken, çoğu takımın mevcut araçların sürekli olarak geliştirilmesini tercih etmesi muhtemel görünüyor. Sonuçta, gelecek yıl için tamamen farklı bir yaklaşım ortaya koymak sadece riskli olmakla kalmayacak, aynı zamanda kurallar tamamen değişmeden önce kısa bir ömre sahip olacaktır.

Shovlin, W16 ile ne yapılacağı konusuna odaklanılırken Mercedes'in önümüzdeki aylarda bu yaklaşımı benimseyeceğini ima etti.

Takımın W15’i “agresif geliştirme” çabasını sürdürmeyi planlayıp planlamadığı sorulduğunda, "Fabrikada olabildiğince fazla performans bulmaya devam edeceğiz. Yani agresif geliştirme dediğiniz şey bu, düpedüz performans bulmaya çalışıyoruz"

“Yılın ilerleyen dönemlerinde, 'Bu araba mı yoksa bir sonraki araba mı?' üzerine tartışmalar yapılması gerekiyor.”

"Maliyet sınırı kaçınılmaz olarak bu tartışmaların performans kazancı ve maliyet arasında bir denge olmasını sağlıyor. Gelecek yıl ön sıralarda savaşmak istiyoruz. Bu yüzden her zaman bunun mümkün olmasını sağlayacak kararlar alacağız.”

"Rüzgar tünelinde, mevcut arabadan gelecek yılın arabasına kaynakları aşamalı olarak kaydırmanız gereken bir nokta var. Muhtemelen her takım şimdiden gelecek yılın arabası üzerinde çalışmaya başladı.”

"Ancak bu kaynakları ne kadar hızlı kaydırdığınız bir faktör ama takımlar bu araçta işe yarayanın gelecek yılki araçta da işe yaradığını görebilir ya da tam tersi olabilir. Yani 2026'da karşılaşacağımız zorluk bize tamamen yabancı olmayacak.” diye cevapladı.

Gelecek yılın arabasının büyük olasılıkla bu yılki arabanın "yakın kuzeni" olacağını belirten Shovlin, hala alınması gereken bazı önemli kararlar olduğunu açıkladı.

"Şasi aynı mı kalacak? Şanzıman aynı mı kalacak? konusunda henüz kararlar almadık."

"Gerçek şu ki, muhtemelen her şeyi değiştiremezsiniz. Şu anda, maliyet sınırında en iyi geri dönüşü sağlamak için bunları değerlendirmeye çalışıyoruz.”

"Ancak, bence, aerodinamik olarak, arabamız ve çoğu insanın arabaları bugün sahip olduğumuzun bir evrimi olacak. Önemli değişiklikler olacak ancak arabanın mimarisini değiştirmek ve rüzgar tünelinde büyük bir darbe almak istemeyeceksiniz. Çünkü o durumda sonra bunu telafi etmek zorunda kalacaksınız ve bence birçok kişi bunu yapmayacak." diye ekledi.