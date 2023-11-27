Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek
Mercedes, önümüzdeki yıl Formula 1 otomobilindeki neredeyse her bileşeni değiştirerek yeniden kazanmaya başlayacağını açıkladı.
Alman üretici, takımlar şampiyonasını ikinci sırada tamamlamasına rağmen, baskın bir performans sergileyen Red Bull takımıyla boy ölçüşemediği zorlu bir 2023 sezonunu geride bıraktı.
Otomobilin aero paketiyle ilgili yanlış bir yöne gittiğini erkenden fark etti. Ancak Monako GP'sinden itibaren büyük değişiklikler yapmasına rağmen, yaptığı bu hamleler ön tarafa geri dönmek için yeterli olmadı.
Takım uzun zamandır 2024 için yeni bir tasarım yönelimine gireceğini açıklıyordu. Ancak takım patronu Toto Wolff şimdi Brackley'de üzerinde çalışılan revizyonun büyüklüğünü açıkladı.
Wolff, "Konsepti değiştiriyoruz. Şasiyi, ağırlık dağılımını, hava akışını nasıl düzenlediğimizden tamamen uzaklaşıyoruz."
"Yani, kelimenin tam anlamıyla, neredeyse her bileşen değiştiriliyor. Çünkü sadece bunu yaparak bir şansımız olduğunu düşünüyorum."
"Yanlış da yapabiliriz. Dolayısıyla, beklediğimizi elde edememek ile arayı kapatmak, büyük bir adım atmak ve ön sıralarda yarışmak arasında her şey mümkün." dedi.
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
George Russell, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, the 2023 Mercedes-AMG F1 team celebrate after the race
Yeni otomobil tasarımının Mercedes'i tekrar öne geçirmeye yeteceği konusunda iyimserlik mi yoksa şüphecilik mi hissettiği sorulan Wolff, "Hayatımda hiçbir zaman hiçbir konuda iyimser hissetmedim."
"Kulağa biraz mutsuzca gelebilir ama beklentilerimi yönetmek ve daha fazla zorlamak konusunda beni korudu. Çünkü asla yeterince iyi olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden burada acı tatlı bir duyguyla oturuyorum. Takımlar şampiyonasında ikinciliği kazandık ama şampiyonluğu kaybettik." dedi.
Mercedes geçtiğimiz hafta sonu Abu Dabi GP'sinde takımlar şampiyonasını ikinci sırada bitirmeyi kutlarken, Wolff sezon ile ilgili bazı karışık duyguların devam ettiğini söyledi.
Motorsport.com'un yılı ikinci bitirmenin kutlanacak bir şey mi yoksa ilerlemeye devam edilecek bir şey mi olduğu sorusuna Wolff, "Bence bunu kabullenmeli, alçakgönüllü olmalı ve iyi bir gün olarak değerlendirmeliyiz. Yine de Red Bull'u yakalamak için tırmanmamız gereken bir Everest Dağı var."
"Gelecek yıl McLaren'in, belki Aston Martin'in ve belki de diğerlerinin bu yarışta yer alacağından hiç şüphem yok."
"Brixworth ve Brackley'de altına bakmadığımız taş bırakmamalıyız. Bunun sadece şampiyona ikinciliği olduğunu hatırlatmak ne kadar zor olsa da, aynı zamanda geri dönüp şampiyonluklar için çabalamak için harika bir fırsat." dedi.
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