Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek

Alman üretici, takımlar şampiyonasını ikinci sırada tamamlamasına rağmen, baskın bir performans sergileyen Red Bull takımıyla boy ölçüşemediği zorlu bir 2023 sezonunu geride bıraktı.

Otomobilin aero paketiyle ilgili yanlış bir yöne gittiğini erkenden fark etti. Ancak Monako GP'sinden itibaren büyük değişiklikler yapmasına rağmen, yaptığı bu hamleler ön tarafa geri dönmek için yeterli olmadı.

Takım uzun zamandır 2024 için yeni bir tasarım yönelimine gireceğini açıklıyordu. Ancak takım patronu Toto Wolff şimdi Brackley'de üzerinde çalışılan revizyonun büyüklüğünü açıkladı.

Wolff, "Konsepti değiştiriyoruz. Şasiyi, ağırlık dağılımını, hava akışını nasıl düzenlediğimizden tamamen uzaklaşıyoruz."

"Yani, kelimenin tam anlamıyla, neredeyse her bileşen değiştiriliyor. Çünkü sadece bunu yaparak bir şansımız olduğunu düşünüyorum."

"Yanlış da yapabiliriz. Dolayısıyla, beklediğimizi elde edememek ile arayı kapatmak, büyük bir adım atmak ve ön sıralarda yarışmak arasında her şey mümkün." dedi.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, the 2023 Mercedes-AMG F1 team celebrate after the race