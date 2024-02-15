Mercedes, W15'te Hamilton şikayetlerinden birini çözmüş olabilir
Mercedes yeni W15'i çarşamba günü Silverstone'da piste çıkardı ve sürücüler henüz düşüncelerini paylaşmamış olsa da, 2024 aracı Lewis Hamilton'ın en büyük şikayetlerinden birini çözmüş gibi görünüyor.
Geçen sezonun başlarında yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilot, W14'teki koltuğunun konumu konusunda Mercedes'in tasarım serzenişte bulunmuştu.
Avustralya GP'sinde Hamilton, "İnsanlar biliyor mu bilmiyorum. Ön tekerleklere diğer tüm pilotlardan daha yakın oturuyoruz. Kokpitimiz ön tarafa çok yakın."
"Aracı kullanırken, ön tekerleklerin üzerinde oturuyormuş gibi hissediyorsunuz ki bu da araç kullanırken hissedilecek en kötü duygulardan biri.
"Aracınızı evde kullanıyor olsaydınız ve tekerlekleri tam bacaklarınızın altına koysaydınız, döner kavşağa yaklaşırken mutlu olmazdınız!"
"Yani bu, aracın duruşunu ve hareketini nasıl algıladığınızı gerçekten değiştiriyor. Daha geride olduğunuz ve daha yakın, daha merkezde oturduğunuz zamanlara kıyasla tahmin etmeyi zorlaştırıyor." açıklamasını yapmıştı.
Ancak takım patronu Toto Wolff o sırada bunun Mercedes'in odaklanması gereken "en önemli konulardan biri" olduğunu kabul etse de, bunun yalnızca yeni araçta çözülebilecek bir sorun olduğunu açıklamıştı.
Şimdi yeni araçları W15 piste çıktı ve en büyük soru, yeni araçta Hamilton'ın şikayetlerinin dinlenip dinlenmediği oldu.
Formula Data Analysis adlı hesap bu soruya cevap aramış. W15'te bu konuda bir değişiklik olduğu görülebiliyor. Pilotların oturma pozisyonu 10 cm kadar geriye çekilmiş gibi görünüyor.
Mercedes henüz sürücülerin oturma pozisyonu konusunda bir açıklama yapmadı. Ancak W15'ten sorumlu olan teknik patron James Allison bu sezon için tamamen yeni bir şasi tasarladıklarında lansman toplantısında bahsetti.
Allison, "Bir yerleşim planı değişikliğinden bahsettiğimizde, genellikle motorun şaside nereye konumlanacağından, vites kutusunun arka süspansiyonun konumu ve sürücünün bulunduğu kısımda ne gibi değişiklikler yapacağınızdan bahsediyorsunuz."
"Bu üç şey de varsayımsal olarak bir yılın ortasında yapılabilecek ancak asla düşünemeyeceğiniz kadar büyük maliyeti olan değişikliklerdir. Ancak yine de, bir önceki yaz bu değişikliklere karar vermeniz gerekir." dedi.
Gözler Mercedes'in ön kanat çözümünde
Gözler Mercedes'in ön kanat çözümünde Gözler Mercedes'in ön kanat çözümünde
Mercedes, W15'te düzlük hızına ve daha güvenilir arka tarafa önem vermiş
Mercedes, W15'te düzlük hızına ve daha güvenilir arka tarafa önem vermiş Mercedes, W15'te düzlük hızına ve daha güvenilir arka tarafa önem vermiş
Galeri: Yeni Mercedes W15
Galeri: Yeni Mercedes W15 Galeri: Yeni Mercedes W15
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