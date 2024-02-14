Mercedes, W15'te düzlük hızına ve daha güvenilir arka tarafa önem vermiş

Çarşamba günü Silverstone'da takımın yeni aracının örtüsü kaldırıldığında, tamamen yeni bir şasi ve sergilenen bir dizi aerodinamik değişiklik ortaya çıktı.

Ancak Allison, bariz görsel farklılıkların ötesinde dikkat edilen temel alanın, Lewis Hamilton ve George Russell'ı zaman zaman rahatsız eden önceki araçlarında tahmin edilemez davranan arka taraf ile ilgilenmek olduğunu söyledi.

Allison, "Bir önceki aracın, pilotlarımızın genellikle kötü olarak adlandırdığı, tahmin edilemeyen aracın arka bölümünü iyileştirmek bizim için odaklandığımız alan oldu. Pilotlar için güven verici bir araç yaratmak için bu konu üzerinde çalıştık."

"Virajın girişinde frene sert bastığınızda ve dönüş yaptığınızda arka tarafın kaya gibi sağlam hissedilmesi gerekiyor. Daha sonra apekse doğru yaklaştıkça, otomobilin giderek daha çevik ve dönmeye istekli hissetmesi gerekiyor. Bunu araca yerleştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Aracın yol tutuş özelliklerindeki iyileşmeler muhtemelen hem aero iyileştirmeler hem de mekanik değişikliklerin bir kombinasyonundan kaynaklanıyor. Mercedes'in yeni bir şanzıman tasarımı etrafında kendi itme çubuklu arka süspansiyon versiyonuna geçmesi de buna dahil edilebilir.

Allison ayrıca Mercedes'in özellikle DRS açıkken aracın aero verimliliğini artırmak için çaba sarf ettiğini, çünkü geçen yıl pilotların bu konudan oldukça şikayetçi olduklarını söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Photo by: Mercedes AMG

Allison, "Daha az sürüklenen bir araç yaratmak ve virajlarda performans eklemek için de çok çalıştık. DRS etkisi ve pitstop performansı da dahil olmak üzere iyileştirme yapabileceğimiz alanlarda da bazı düzenlemeler yaptık."

"Bir pitstop için en önemli şey olan tekrar tekrar aynı sürede bir pitstop yapmaktır ve biz bu konuda her zaman çok iyiydik. Yine de pitstoplarımızı benzer sürelerde yapabiliyorduk. Ama bu süre en iyi takımlardan 0.3-0.4 saniye daha yavaştı. Umarım bu konuda doğru yönde ilerlemiş oluruz." dedi.

Allison, F1 takımlarının bütçe sınırı altında faaliyet göstermesiyle birlikte, yeni bir şasi ve şanzıman muhafazası masrafının, diğer hususlarda aşırı harcama yapmama konusunda dikkatli olunması gerektiği anlamına geldiğini de belirtti.

Allison, "Yeni bir şasi ve vites kutusu, bütçe sınırı öncesi her yıl standart bir şekilde geliştirilen alanlardı. Bu yılda her iki alanı da geliştiren birkaç takım daha olacaktır."

"Ancak bütçe sınırı sizi savaşlarınızı seçmeye zorluyor. Hiç şüphe yok ki yeni bir gövdeye ve aynı zamanda yeni bir şasiye sahip olmak, mevcut bütçemizin bir kısmını alacak iki büyük proje. Bu yıl bizim yaptığımız şey de bu."

"Bu, aracın diğer kısımlarında tekerleği yeniden icat etmeye çalışmadığımız anlamına geliyor. Ancak bu sayede bütçeyi zorlamadan birkaç projeye odaklanabildik. Bunun çabalarımızın iyi ve önemli bir kullanımı olduğuna inanıyoruz." dedi.