Mercedes, W15'in sezon başında daha hızlı olmamasına şaşırmış
Mercedes, 2024 F1 aracının iyi yönleri olduğunu biliyordu, tek yapması gereken bunları ortaya çıkarmaktı.
Mercedes, 2024 F1 aracının hızlı olacağına her zaman inandı ve aslında sezonun başlarında potansiyelini ortaya koyamamasına şaşırdı.
Alman üretici, F1'in yaz tatiline, George Russell'ın Avusturya Grand Prix'sini kazanması ve Lewis Hamilton'ın Büyük Britanya ve Belçika'da zaferler elde etmesiyle son dört yarıştan üç galibiyet alarak girdi.
Bu başarı, Monako Grand Prix'si civarında gelen ve takımın peşinde olduğu daha iyi denge özelliklerini ortaya çıkarmaya yardımcı olan bir dizi güncellemenin ardından geldi.
Pist üstü mühendislik direktörü Andrew Shovlin, takımın ilerleme kaydetmesindeki anahtar noktanın, aracın sahip olduğu potansiyeli nasıl açığa çıkaracaklarını kademeli olarak anlamaları olduğunu düşünüyor.
“Bu bir atılım anı değildi”
“Sanırım her zaman bu aracın gününde hızlı olduğunu düşündük.”
“Ancak bunu tüm hafta sonu boyunca yapabilmek, yılın başlarında bizim için biraz zordu. Araç artık daha kullanılabilir durumda.”
Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG
Photo by: Erik Junius
“Bu tek bir gelişme değil. Bu sorunların üstesinden gelmek için yaptığımız pek çok şey var.”
“Dediğim gibi, başlangıçta daha hızlı olmadığımıza şaşırdık. İyi bir araba yaptığımızı düşünüyorduk ve gerçekten görünenin altında iyi bir arabaydı. Sadece üstesinden gelmemiz gereken bazı sorunları vardı. Şimdi bu sıkı çalışmanın sonucunu görüyoruz.” diye açıkladı.
Shovlin, Mercedes'in aracı hızlandırmak için neye ihtiyaç duyulduğunu doğru bir şekilde anlamasıyla birlikte otomobildeki ilerlemenin hızlandığını düşünüyor.
“Bu sadece organizasyonun ne kadar iyi çalıştığının bir göstergesi.”
“F1'de başarının büyük bir kısmı öğrenmekle ve fikirlerle ilgilidir.”
“Şu anda, bu yılki öğrenme oranı yüksek ve fikir üretimi de iyi. Sonuçta tüm yeni parçalar ve yeni gelişmeler buradan geliyor.” dedi.
Mercedes'e ayrıca rüzgâr tüneli ve simülasyon tahminleri ile gerçek dünyada olup bitenler arasında daha iyi bir korelasyon elde etmek de yardımcı oldu.
“Modelleriniz ne kadar iyi olursa, çevrimdışı olarak o kadar iyi geliştirebilirsiniz”
“Söylediğimiz gibi, çok sayıda farklı modelimiz var ve korelasyon asla mükemmel değildir, ancak bu kesinlikle gelişme gördüğümüz bir alan.”
“Aracın ne yapacağını modelleme becerisi, sınırsız tünel testi veya pist testi yapamadığınız bugünlerde geliştirmenin en iyi yollarından biri.” diye ekledi.
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