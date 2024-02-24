Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Sezon öncesi testi

Mercedes, W15 ile sıralama performansını artırmaya odaklandı

Mercedes, seleflerinin kusurlarını giderdikten sonra yeni Formula 1 aracından tek turluk hız elde etmek için "yapacak daha çok işi" olduğunu kabul ediyor.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes W15

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Zak Mauger / Motorsport Images

Brackley ekibi Bahreyn'deki üç günlük testlerde tek tur performansı yerine uzun turlara odaklandı. George Russell, takım arkadaşı Lewis Hamilton ile birlikte haftanın başlarında zaman tablosunun üst sıralarında yer aldıktan sonra son gün daha yumuşak C4 lastikleri kullanarak üçüncü oldu.

PLUS: Why it's a Red Bull vs Ferrari battle in F1 2024 testing's long run times

Pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, F1 perşembe günü Bahreyn Grand Prix serbest antrenmanları için Sakhir'e döndüğünde ekibinin hala "tek tur performansında yapacak daha çok işi" olduğunu açıkladı.

Mercedes'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Shovlin, "Hâlâ ayarlara ince ayar yapmaya çalışıyoruz, kesinlikle daha fazlası olacak." 

"Genel olarak mutluyuz, kesinlikle ilerleme kaydettik. Tempo açısından, uzun sürüşler muhtemelen şu anda en güçlü yanımız gibi görünüyor."

"Tek bir turda yapılacak daha çok iş var ama piste geri döndüğümüzde iyi bir gösteri yapabileceğimizi umuyorum." dedi.

F1 2022'de yeni düzenlemelere geçtikten sonra Hamilton ve Russell, Mercedes'in araçlarının öngörülemez ve "hırçın" davranışlarıyla mücadele ediyor.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, looks at the car of George Russell, Mercedes F1 W15, in the garage

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, looks at the car of George Russell, Mercedes F1 W15, in the garage

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bu nedenle tutarlı ve uyumlu araç kullanımı W15 projesi için temel bir öncelik haline geldi ve Mercedes'in uzun vadedeki başarısı Russell'ın aracının "artık aracın en iyi olmadığı" yönündeki yorumlarını destekliyor gibi görünüyor.

Shovlin, "Sürücülerin W13 ve W14 ile ilgili olarak son 12 ve hatta 24 aydır dile getirdikleri pek çok sorunun üstesinden gelmiş gibi görünmemiz gerçekten cesaret verici." diye ekledi.

Hamilton, takımın 2024 aracı üzerindeki çalışmalarından memnun olsa da, Red Bull'un Bahreyn'de Max Verstappen'in ellerinde olağanüstü uzun sürüşlerde dikkat çeken cesur RB20 ile hâlâ önde olabileceği konusunda uyardı.

Hamilton, "Sürmesi çok daha keyifli. Hâlâ bulmamız gereken zaman var ama Red Bull'un açık ara önde olduğunu düşünüyorum. Ancak bu yıl çalışmak için iyi bir araç olduğunu düşünüyorum." dedi.

Watch: 2024 Bahreyn testleri 3. gün: Güç sıralaması, Mercedes takipte - Padoktan izlenimler

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Collins: "Ferrari'nin motor kapağında yaptığı çalışmalar dikkat çekici"
Sonraki haber Leclerc: "Hamilton ile olası bir düet hakkında konuşacağım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Filip Cleeren
Daha fazlası
Filip Cleeren
Norris: "McLaren, hâlâ Red Bull ve Ferrari'nin çok gerisinde"

Norris: "McLaren, hâlâ Red Bull ve Ferrari'nin çok gerisinde"

Formula 1
Sezon öncesi testi

Norris: "McLaren, hâlâ Red Bull ve Ferrari'nin çok gerisinde" Norris: "McLaren, hâlâ Red Bull ve Ferrari'nin çok gerisinde"

Drive To Survive 6. Sezon İncelemesi: Netflix'in 2023 F1'e bakış açısı, fikirleri değiştirmeyecek

Drive To Survive 6. Sezon İncelemesi: Netflix'in 2023 F1'e bakış açısı, fikirleri değiştirmeyecek

Formula 1

Drive To Survive 6. Sezon İncelemesi: Netflix'in 2023 F1'e bakış açısı, fikirleri değiştirmeyecek Drive To Survive 6. Sezon İncelemesi: Netflix'in 2023 F1'e bakış açısı, fikirleri değiştirmeyecek

Testlerden önce neden F1'de farkların kapanacağı görüşü vardı?

Testlerden önce neden F1'de farkların kapanacağı görüşü vardı?

Formula 1
Sezon öncesi testi

Testlerden önce neden F1'de farkların kapanacağı görüşü vardı? Testlerden önce neden F1'de farkların kapanacağı görüşü vardı?

Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Perez'in Red Bull'u tartışılabilir durumda, peki ya Verstappen'inki?

Perez'in Red Bull'u tartışılabilir durumda, peki ya Verstappen'inki?

Formula 1
Sezon öncesi testi

Perez'in Red Bull'u tartışılabilir durumda, peki ya Verstappen'inki? Perez'in Red Bull'u tartışılabilir durumda, peki ya Verstappen'inki?

Russell: "Yeni Mercedes'le artık virajlara saldırabiliyorum"

Russell: "Yeni Mercedes'le artık virajlara saldırabiliyorum"

Formula 1
Sezon öncesi testi

Russell: "Yeni Mercedes'le artık virajlara saldırabiliyorum" Russell: "Yeni Mercedes'le artık virajlara saldırabiliyorum"

2024 Bahreyn testleri: Pit yolundan öne çıkan teknik kareler

2024 Bahreyn testleri: Pit yolundan öne çıkan teknik kareler

Formula 1
Sezon öncesi testi

2024 Bahreyn testleri: Pit yolundan öne çıkan teknik kareler 2024 Bahreyn testleri: Pit yolundan öne çıkan teknik kareler

Son Haberler

MotoGP Honda patronu: "Marini'nin çalışma metodu çok ilginç"

MotoGP Honda patronu: "Marini'nin çalışma metodu çok ilginç"

MGP MotoGP
Qatar Sepang Kış testi

MotoGP Honda patronu: "Marini'nin çalışma metodu çok ilginç" MotoGP Honda patronu: "Marini'nin çalışma metodu çok ilginç"

Bottas: "Hedefimiz ilk yarıştan itibaren puan almak"

Bottas: "Hedefimiz ilk yarıştan itibaren puan almak"

F1 Formula 1

Bottas: "Hedefimiz ilk yarıştan itibaren puan almak" Bottas: "Hedefimiz ilk yarıştan itibaren puan almak"

Davidson: "Sainz, Audi'ye liderlik edebilir"

Davidson: "Sainz, Audi'ye liderlik edebilir"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Davidson: "Sainz, Audi'ye liderlik edebilir" Davidson: "Sainz, Audi'ye liderlik edebilir"

Coulthard: "Max, Lewis gibi 39 yaşına kadar yarışmayacaktır"

Coulthard: "Max, Lewis gibi 39 yaşına kadar yarışmayacaktır"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Coulthard: "Max, Lewis gibi 39 yaşına kadar yarışmayacaktır" Coulthard: "Max, Lewis gibi 39 yaşına kadar yarışmayacaktır"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye