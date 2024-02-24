Mercedes, W15 ile sıralama performansını artırmaya odaklandı
Mercedes, seleflerinin kusurlarını giderdikten sonra yeni Formula 1 aracından tek turluk hız elde etmek için "yapacak daha çok işi" olduğunu kabul ediyor.
Lewis Hamilton, Mercedes W15
Zak Mauger / Motorsport Images
Brackley ekibi Bahreyn'deki üç günlük testlerde tek tur performansı yerine uzun turlara odaklandı. George Russell, takım arkadaşı Lewis Hamilton ile birlikte haftanın başlarında zaman tablosunun üst sıralarında yer aldıktan sonra son gün daha yumuşak C4 lastikleri kullanarak üçüncü oldu.
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Pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, F1 perşembe günü Bahreyn Grand Prix serbest antrenmanları için Sakhir'e döndüğünde ekibinin hala "tek tur performansında yapacak daha çok işi" olduğunu açıkladı.
Mercedes'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Shovlin, "Hâlâ ayarlara ince ayar yapmaya çalışıyoruz, kesinlikle daha fazlası olacak."
"Genel olarak mutluyuz, kesinlikle ilerleme kaydettik. Tempo açısından, uzun sürüşler muhtemelen şu anda en güçlü yanımız gibi görünüyor."
"Tek bir turda yapılacak daha çok iş var ama piste geri döndüğümüzde iyi bir gösteri yapabileceğimizi umuyorum." dedi.
F1 2022'de yeni düzenlemelere geçtikten sonra Hamilton ve Russell, Mercedes'in araçlarının öngörülemez ve "hırçın" davranışlarıyla mücadele ediyor.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, looks at the car of George Russell, Mercedes F1 W15, in the garage
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Bu nedenle tutarlı ve uyumlu araç kullanımı W15 projesi için temel bir öncelik haline geldi ve Mercedes'in uzun vadedeki başarısı Russell'ın aracının "artık aracın en iyi olmadığı" yönündeki yorumlarını destekliyor gibi görünüyor.
Shovlin, "Sürücülerin W13 ve W14 ile ilgili olarak son 12 ve hatta 24 aydır dile getirdikleri pek çok sorunun üstesinden gelmiş gibi görünmemiz gerçekten cesaret verici." diye ekledi.
Hamilton, takımın 2024 aracı üzerindeki çalışmalarından memnun olsa da, Red Bull'un Bahreyn'de Max Verstappen'in ellerinde olağanüstü uzun sürüşlerde dikkat çeken cesur RB20 ile hâlâ önde olabileceği konusunda uyardı.
Hamilton, "Sürmesi çok daha keyifli. Hâlâ bulmamız gereken zaman var ama Red Bull'un açık ara önde olduğunu düşünüyorum. Ancak bu yıl çalışmak için iyi bir araç olduğunu düşünüyorum." dedi.
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